Fórmula 1

El entrenamiento viral de Colapinto bajo la lluvia antes de volver a Alpine

Franco Colapinto entrenó bajo la lluvia en una ruta de Argentina y el video se volvió viral en redes. Ocurrió a días de su regreso a Europa para iniciar la pretemporada con Alpine, con ensayos previstos a fines de enero y el arranque del calendario 2026 en marzo, en Melbourne.