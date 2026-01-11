#HOY:

El entrenamiento viral de Colapinto bajo la lluvia antes de volver a Alpine

Franco Colapinto entrenó bajo la lluvia en una ruta de Argentina y el video se volvió viral en redes. Ocurrió a días de su regreso a Europa para iniciar la pretemporada con Alpine, con ensayos previstos a fines de enero y el arranque del calendario 2026 en marzo, en Melbourne.

Colapinto entrenó bajo la lluvia en ruta, en días previos a volver a Europa.Colapinto entrenó bajo la lluvia en ruta, en días previos a volver a Europa.
El video muestra a Franco Colapinto corriendo en plena lluvia, con el torso desnudo, tomado desde un vehículo en movimiento. La escena, simple y cruda, funcionó como mensaje: en vacaciones no hubo pausa, y el 2026 ya empezó para el piloto argentino.

En redes, el recorte se compartió por miles. No hubo pista, cronómetro ni monoplaza: hubo barro, asfalto y respiración. Y, sobre todo, un detalle que llamó la atención: el cambio físico, con más masa en el tren superior, visible en el plano corto del video.

El impacto del clip se explica por lo que representa: Colapinto llega a un año bisagra. Después de una temporada exigente, el argentino transita semanas decisivas de puesta a punto, con el objetivo de afirmarse desde el primer tramo del calendario.

En esa línea, el propio piloto sintetizó el peso del 2025 con una frase breve: “fue un año muy largo”. Y lo conectó con su manera de competir: “soy muy competitivo”. La pretemporada, entonces, no se cuenta solo en vueltas: también se entrena en la cabeza.

