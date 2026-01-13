Maia Reficco desmiente romance con Franco Colapinto: “Somos amigos y vecinos”

La actriz y cantante Maia Reficco salió a desmentir los rumores sobre una supuesta relación amorosa con el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, después de que una imagen compartida en redes sociales y varios intercambios de mensajes entre ambos alimentaran las especulaciones mediáticas.
La controversia se inició a partir de una publicación de Colapinto en su cuenta de Instagram, en la que apareció una foto en la que Reficco luce uno de los cascos del piloto.
La imagen fue interpretada por algunos seguidores como una señal de romance, especialmente tras comentarios públicos entre ambos en la plataforma, con alusiones cómplices a expresiones populares en tono lúdico.
Maia Reficco, nacida el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos
Sin embargo, ante la creciente atención mediática y social, Reficco se comunicó con el periodista Fede Popgold, conductor del ciclo Resu en vivo, para aclarar la naturaleza de su vínculo con Colapinto. Según Popgold, la actriz definió su relación con el piloto como una amistad y destacó que comparten un entorno de contactos y amistades en común.
Además, aclaró que la actriz se encuentra soltera y no mantendría una relación sentimental con el deportista.
¿Qué se sabe de los hechos y las interpretaciones en redes?
Los rumores cobraron fuerza cuando, además de la publicación de Colapinto, Reficco realizó posteos en sus redes sociales que algunos interpretaron como alusivos a la vida del deportista.
En una de sus publicaciones de verano, la actriz escribió la frase “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”, un comentario que coincidió con otro similar publicado por el piloto en su cuenta.
Se familia es argentina y ha desarrollado una carrera artística con proyección internacional.
Este tipo de cruces fue tomado por seguidores como indicios de una relación más allá de la amistad, aunque no hubo confirmación oficial de tal naturaleza.
La repercusión fue inmediata en plataformas digitales, donde los seguidores de ambos compartieron interpretaciones diversas sobre la situación.
Algunos destacaron la cercanía entre la actriz y el piloto, mientras que otros pidieron cautela ante conclusiones apresuradas sin declaraciones directas de las partes involucradas. Ante ese contexto, la aclaración de Reficco buscó poner un punto de equilibrio y limitar las especulaciones.
Por su parte, la aclaración sobre la amistad y la soltería de Reficco apunta a encuadrar el intercambio entre ambos como parte de una relación de conocidos que comparten momentos sociales y amistades comunes, sin que ello implique un vínculo sentimental formal.
Maia Reficco, nacida el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, en el seno de una familia argentina, ha desarrollado una carrera artística con proyección internacional.
Su nombre se popularizó inicialmente por su papel protagónico en Kally’s Mashup, una serie juvenil de Nickelodeon. Desde entonces, su trayectoria ha transitado entre la actuación en televisión, cine y teatro musical, así como la música.
Además de su experiencia en televisión, Reficco alcanzó reconocimiento en Broadway, donde interpretó a Eurydice en la producción del musical Hadestown, entre otros roles destacados. Su carrera también se ha extendido a producciones cinematográficas y series de pantalla internacional.
La actriz ha combinado su actividad en el teatro y la televisión con proyectos musicales propios, habiendo lanzado sencillos que reflejan su perfil artístico integral. Su presencia en redes sociales, habitual en figuras de su generación, ha contribuido a amplificar cualquier interacción pública con personalidades de relevancia mediática.
Franco Colapinto, por su parte, ha emergido en los últimos años como una de las figuras más jóvenes del automovilismo argentino en el escenario internacional. Compitiendo en la Fórmula 1, el piloto ha generado interés tanto por su desempeño profesional como por su perfil personal, lo que amplifica cualquier referencia pública a su vida fuera de las pistas.
Si bien las redes sociales suelen ser un espacio de interacción entre figuras públicas y sus audiencias, también actúan como catalizadoras de especulaciones que a menudo requieren aclaraciones formales, como la ofrecida por Reficco.
En este caso, la artista optó por desmentir de manera clara los rumores sobre un romance, subrayando el carácter amistoso de su vínculo con Colapinto.