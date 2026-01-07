United Cup 2026: Argentina cayó ante Suiza y quedó eliminada en los cuartos de final

Argentina quedó eliminada de la United Cup tras perder 2-1 la serie de cuartos de final frente a Suiza, en una eliminatoria disputada en Perth. La llave se definió en el dobles mixto, donde la dupla integrada por Guido Andreozzi y Lourdes Carlé no pudo sostener la paridad y cayó en sets corridos.
Sebastián Báez venció a Wawrinka y sumó su tercera victoria en la United Cup.
Antes de ese desenlace, Sebastián Báez había dado una gran muestra de carácter al derrotar a Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4. El bonaerense jugó uno de sus mejores partidos de la semana, sumó su tercera victoria en el torneo y dejó a la Argentina con chances de avanzar por primera vez a semifinales.
Suiza se impuso con solidez
La jornada había comenzado con una contundente victoria de Belinda Bencic sobre Solana Sierra por 6-2 y 6-2. La suiza, ex top ten y con gran experiencia en este tipo de torneos mixtos, inclinó la balanza desde el inicio con un nivel superlativo.
En el partido decisivo de dobles, Bencic volvió a marcar diferencias junto a Jakub Paul. El equipo helvético venció 6-3 y 6-3 a la dupla argentina, cerrando una serie que mostró momentos de paridad, pero terminó siendo favorable para los europeos por mayor solidez en los puntos clave.
Una campaña que deja buenas señales
Pese a la eliminación, la actuación argentina fue histórica: logró clasificar a cuartos de final como uno de los mejores segundos y compitió con intensidad en una superficie que no le es habitual. Con un balance general de 4 triunfos y 3 derrotas, el equipo nacional mostró compromiso y crecimiento.
La United Cup 2026 deja sensaciones positivas de cara al futuro inmediato del tenis argentino, con jóvenes como Báez que comienzan a consolidarse en el circuito mayor y aportan esperanza para los próximos desafíos.