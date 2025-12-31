Argentina ya conoce sus cruces para debutar en la United Cup 2026

Quedaron confirmados los cruces del seleccionado argentino para su debut en la próxima edición de la United Cup, el torneo por equipos que se disputa en Australia y que marcará el inicio oficial de la temporada 2026 del circuito profesional.
El equipo argentino debutará ante España en la United Cup, el certamen de selecciones mixtas que abrirá la temporada 2026 del tenis mundial y que se pondrá en marcha en la noche del 1° de enero.
Argentina integrará el Grupo A, con sede en la ciudad de Perth, donde deberá enfrentarse a España en su estreno y luego a Estados Unidos, campeón en dos de las tres ediciones disputadas hasta el momento (2023 y 2025).
El cruce ante el conjunto español se jugará el jueves 1 de enero a las 23:00 (hora argentina).
El primer punto de la serie estará a cargo de Sebastián Báez (45° del ranking ATP), segundo mejor argentino clasificado, quien se medirá ante Jaume Munar (33°), en un duelo exigente para el tenista nacional.
A continuación, Solana Sierra (66° WTA) enfrentará a Jessica Bouzas Maneiro (41°), mientras que el dobles mixto, con parejas aún por confirmar, cerrará la eliminatoria.
Báez llega tras una temporada 2025 irregular, mientras que Munar tuvo su mejor año en el circuito, con 31 triunfos a nivel ATP y el mejor ranking de su carrera.
Por su parte, Sierra viene de una campaña destacada, con cuatro títulos y una histórica llegada a los octavos de final de Wimbledon, mientras que Bouzas Maneiro tuvo como mejor resultado los cuartos de final del WTA 1000 de Montreal.
Esta será la cuarta edición de la United Cup, torneo creado en 2023 que año a año gana mayor relevancia dentro del calendario, con la participación de figuras de primer nivel del tenis mundial.
En su tercera participación, Argentina buscará por primera vez avanzar más allá de la fase de grupos, con una convocatoria renovada que también incluye a Marco Trungelliti (131°), Guido Andreozzi (33° en dobles), Lourdes Carlé (152°) y Nicole Fossa Huergo (105° en dobles), italiana nacionalizada argentina recientemente.
La segunda serie del grupo se disputará el sábado 3 de enero desde las 6:00 (hora argentina), con compromisos de máxima dificultad: Báez enfrentará a Taylor Fritz (6°) y Sierra se medirá con Coco Gauff (3°), en dos partidos que pondrán a prueba las aspiraciones del equipo nacional.