Debut ideal: Argentina venció 3-0 a España en la United Cup

Argentina tuvo un estreno inmejorable en la United Cup, el torneo mixto de tenis que se disputa en la ciudad australiana de Perth, al derrotar por 3-0 a España en la primera fecha del Grupo A.
Con actuaciones sólidas en singles y dobles, el equipo argentino se impuso sin atenuantes por 3-0 ante España en Perth y comenzó de la mejor manera su camino en el Grupo A del certamen mixto.
Argentina tuvo un estreno inmejorable en la United Cup, el torneo mixto de tenis que se disputa en la ciudad australiana de Perth, al derrotar por 3-0 a España en la primera fecha del Grupo A.
El equipo dirigido por Sebastián Gutiérrez mostró solidez en todas las disciplinas y se posicionó como uno de los candidatos a avanzar de fase en una zona que también integra Estados Unidos.
El encuentro se desarrolló este viernes en el RCA Arena, donde el conjunto albiceleste dominó la serie de principio a fin, sin ceder puntos frente al representativo europeo.
La serie comenzó con el triunfo del bonaerense Sebastián Báez, oriundo de San Martín, quien se impuso por 6-4 y 6-4 ante Jaume Munar en un partido que se extendió durante una hora y 43 minutos. El argentino manejó los tiempos del encuentro y fue efectivo en los momentos clave para marcar la primera ventaja para su equipo.
Este resultado repitió el antecedente previo entre ambos, que también había sido favorable a Báez en el ATP de Chile disputado dos años atrás.
En el segundo punto de la jornada, Solana Sierra fue la encargada de asegurar el triunfo en la serie. La marplatense debió batallar durante tres sets para superar a Jéssica Bouzas por 6-4, 5-7 y 6-0, en un encuentro exigente que tuvo momentos de paridad, pero que terminó resolviéndose con claridad en el set decisivo.
Con esta victoria, Argentina ya se aseguraba el triunfo global ante España.
Con la serie definida, la dupla conformada por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi completó una actuación ideal al imponerse en el partido de dobles por 7(8)-6(6) y 6-2 frente a Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes. El binomio argentino mostró solidez y carácter para cerrar el cruce sin sobresaltos.
Con este triunfo por 3-0, Argentina dio un paso importante en el Grupo A, integrado por tres equipos, de los cuales avanzan el primero y los mejores segundos de cada zona.
El próximo desafío será este sábado, cuando el conjunto dirigido por Gutiérrez enfrente a Estados Unidos en su segunda y última presentación de la fase de grupos, en un duelo que puede resultar decisivo para la clasificación.