Ugo Carabelli cayó ante Learner Tien y se despidió del ATP 250 de Brisbane

Camilo Ugo Carabelli arrancó su 2026 con despedida rápida en Brisbane. En el primer día del ATP 250 australiano, parte de la gira previa al Abierto de Australia, el bonaerense cayó ante el estadounidense Learner Tien y el cuadro de singles se quedó sin argentinos.
El duelo en el Queensland Tennis Centre tuvo un primer set de pulso fino. Tien lo cerró en el tie-break por 7-6(4), después de más de una hora de ida y vuelta, y ganó aire en un partido que se jugó a detalles.
Set inicial
Con la primera manga en el bolsillo, el joven de 20 años quebró en el cuarto game del segundo parcial y sostuvo la ventaja sin sobresaltos: 6-3 para completar el triunfo en sets corridos. Tien, además, venía de cerrar 2025 con un cierre de temporada en alza, según la crónica oficial.
En la próxima instancia, Tien espera al ganador del cruce entre Alex Michelsen y el local James Duckworth, que llegó al cuadro principal desde la qualy. Para Ugo Carabelli, el torneo sigue en dobles: hará dupla con el polaco Kamil Majchrzak.
Dobles ahora
El lunes, la pareja argentino-polaca debutará ante Alejandro Davidovich Fokina y Jiri Lehečka, campeón vigente del singles en Brisbane. Será la última bandera albiceleste en el certamen, en una semana que también comparte cartel con la United Cup.
Brisbane abrió la temporada con nombres fuertes y ritmo de pretemporada: Frances Tiafoe también debutó con victoria y el torneo funciona como termómetro antes de Melbourne. Para Ugo Carabelli, el desafío será estirar su semana desde la red.