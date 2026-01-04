Ténis

Ugo Carabelli cayó ante Learner Tien y se despidió del ATP 250 de Brisbane

Camilo Ugo Carabelli (Argentina) perdió este domingo 4 de enero en Brisbane, Australia, ante el estadounidense Learner Tien y quedó eliminado en la primera ronda del ATP 250. Fue 7-6(4) y 6-3 en el Queensland Tennis Centre, en el arranque de la gira previa al Abierto de Australia.