Día negro para los argentinos en Shanghai: solo Cerúndolo sigue en carrera
Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados ante Musetti y De Miñaur, respectivamente. Solo Francisco Cerúndolo sigue en carrera tras vencer a Mannarino y enfrentará al belga Zizou Bergs en tercera ronda.
Solo Francisco Cerúndolo sigue en carrera tras vencer a Mannarino y avanzar a tercera ronda. Foto: Archivo
El tenis argentino tuvo una jornada para el olvido en el Masters 1000 de Shanghai. Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli cayeron en sus respectivos compromisos ante rivales de jerarquía y se despidieron del certamen chino, mientras que Francisco Cerúndolo fue el único que logró avanzar a la tercera ronda.
Comesaña, que había llegado con buenas sensaciones tras superar la primera ronda, tuvo un inicio prometedor ante el italiano Lorenzo Musetti (8° preclasificado). El marplatense planteó un primer set parejo, pero una única rotura de servicio le bastó al europeo para adelantarse 6-4.
Sin ritmo
En la segunda manga, el argentino no pudo sostener el ritmo y Musetti se adueñó del partido con autoridad, cerrando el 6-0 final en una hora y 27 minutos de juego.
Por su parte, Camilo Ugo Carabelli no logró aprovechar sus oportunidades frente al australiano Alex de Miñaur (7°). Aunque el primer parcial fue parejo y con intercambios intensos desde el fondo, el porteño perdió el control en los momentos clave y terminó cayendo por 6-4 y 6-2, en un partido de desarrollo muy similar al de Comesaña.
En la siguiente ronda, Musetti se enfrentará con su compatriota Luciano Darderi (26°), una de las sorpresas de la temporada, mientras que De Miñaur cruzará con el polaco Kamil Majchrzak, quien derrotó sin dificultades al estadounidense Brandon Nakashima (29°).
Caídas
Con estas caídas, el único argentino que sigue en competencia es Francisco Cerúndolo (19°), que el viernes venció al experimentado francés Adrian Mannarino.
El porteño buscará ahora continuar su buen paso ante el belga Zizou Bergs, en un duelo que podría abrirle el camino hacia los octavos de final.
Báez, otro de los representantes nacionales en el cuadro principal, había quedado eliminado ante Rune Credito: REUTERS/Go Nakamura
Sebastián Báez, otro de los representantes nacionales en el cuadro principal, había quedado eliminado el viernes tras caer ante el danés Holger Rune (10°), cerrando una semana irregular para los argentinos en el cierre de la gira asiática del circuito ATP.
