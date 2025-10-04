Master 1000

Día negro para los argentinos en Shanghai: solo Cerúndolo sigue en carrera

Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados ante Musetti y De Miñaur, respectivamente. Solo Francisco Cerúndolo sigue en carrera tras vencer a Mannarino y enfrentará al belga Zizou Bergs en tercera ronda.