Los Pumas no pudieron con Sudáfrica y cayeron 29-27 por el Rugby Championship

En el último encuentro del Rugby Championship disputado en Londres, Los Pumas perdieron 29-27 frente a Sudáfrica, que se consagró campeón del torneo. El equipo dirigido por Felipe Contepomi ofreció una actuación intensa y competitiva, pero no logró sostener la ventaja en un partido cargado de emoción y tensión hasta el final.
El inicio del encuentro fue prometedor para el seleccionado nacional. Apenas comenzado el partido, un tackle alto sobre Juan Cruz Mallía derivó en la revisión del TMO y en la tarjeta amarilla para Canan Moodie, lo que dejó a los Springboks con un jugador menos.
Aprovechando esa superioridad, Los Pumas desplegaron un ataque eficaz que culminó en un try de Bautista Delguy, tras una jugada de pases que recorrió todo el ancho del campo. Con la conversión de Santiago Carreras, el marcador quedó 7-0 a favor del conjunto argentino en apenas tres minutos.
El seleccionado albiceleste mantuvo el ritmo en un encuentro cargado de tensión.
Aunque Sudáfrica ya había asegurado su condición de bicampeón del mundo, Argentina necesitaba sumar puntos valiosos para mantenerse dentro del top seis del ranking de World Rugby. Sin embargo, el conjunto africano reaccionó de inmediato: fiel a su estilo, impuso su poderío físico en el scrum y logró descontar con un penal ejecutado por Sacha Feinberg-Mngomezulu, dejando el resultado 7-3.
Primer tiempo equilibrado y con polémicas
Con el regreso de Moodie, los sudafricanos recuperaron la igualdad numérica y el partido se volvió parejo. Aun así, Los Pumas se mantuvieron ordenados y forzaron infracciones del rival que Carreras capitalizó con otro penal (10-3). El dominio argentino se sostuvo durante varios minutos, aunque la presión de los forwards sudafricanos comenzó a inclinar la balanza.
La formación nacional disputó cada pelota con entrega hasta el último minuto.
La potencia del pack de los Springboks les permitió avanzar terreno y complicar a la defensa albiceleste. Mngomezulu aportó desequilibrio en el juego abierto y generó espacios que derivaron en nuevas oportunidades de ataque. A los 26 minutos, un nuevo penal convertido por Carreras estiró la ventaja a 13-3.
El cierre de la primera parte tuvo momentos de controversia arbitral. Una acción de Cheslin Kolbe, que interceptó con la mano un pase hacia adelante, no fue sancionada como knock on, lo que generó reclamos del conjunto argentino.
Poco después, los Springboks aprovecharon una serie de infracciones cercanas al ingoal y Cobus Reinach apoyó el primer try sudafricano. Con la conversión, el marcador quedó 13-10, sellando una primera mitad de máxima intensidad.
En el complemento, el desarrollo se mantuvo parejo, con ambos equipos alternando dominio y precisión. Sudáfrica impuso su potencia en el juego corto y logró revertir el marcador, mientras que Los Pumas resistieron con valentía, buscando hasta el final una remontada que no llegó.
