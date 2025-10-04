Los Pumas cierran el Rugby Championship ante Sudáfrica en Twickenham

El último encuentro del Rugby Championship plantea un desafío extremo para Los Pumas, que enfrentarán a Sudáfrica en Twickenham, Londres, luego de ceder la localía. Este formato, poco habitual en la competencia, recuerda al cruce de 2016 frente a Australia en el mismo estadio.
Bajo la dirección de Felipe Contepomi, el equipo argentino busca finalizar el torneo con una buena imagen, a pesar de las lesiones y de no estar en la pelea por el título. El partido comenzará a las 10:00 con transmisión por ESPN y Disney+.
Bajas sensibles
Los Pumas presentaron su formación titular para el duelo frente a los Springboks, marcado por rendimientos irregulares y ausencias significativas. Gonzalo García queda fuera por un golpe en la cabeza que lo somete al protocolo de conmoción, mientras que Tomás Albornoz no podrá jugar por una contractura en el isquiotibial, lo que reduce opciones en la conducción y el recambio ofensivo.
Los Pumas buscan consolidar su juego ante un rival de gran jerarquía.
El cuerpo técnico apuesta por Mayco Vivas como pilar izquierdo y mantiene a Julián Montoya como capitán en la primera línea, acompañados por Joel Sclavi. En la segunda y tercera línea figuran Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Marcos Kremer, con Santiago Grondona como número ocho.
En la apertura, Gerónimo Prisciantelli debutará como número diez, mientras que Simón Benítez Cruz regresa como medio scrum. En el centro se ubicarán Santiago Chocobares y Justo Piccardo, mientras que en el fondo sobresalen Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy y Santiago Carreras.
El gran desafío
Los Springboks llegan al partido líderes con 15 puntos y dependen de sí mismos para coronarse. Un triunfo con punto bonus les asegurará el título sin depender del resultado entre Nueva Zelanda y Australia. Su XV titular incluye figuras como Siya Kolisi, Eben Etzebeth y Damian de Allende, además de la velocidad de Canan Moodie y Cheslin Kolbe en el fondo.
El desafío para Argentina será mantener la solidez defensiva, aprovechar los recambios y sostener la estructura ante un rival que combina presión asfixiante y transición rápida. La clave estará en el funcionamiento del mediocampo y en generar alternativas ofensivas frente a un equipo acostumbrado al juego físico y vertical.
La última fecha del torneo promete emociones, con un duelo físico y táctico.
Argentina llega a la última fecha con 9 puntos, luego de triunfos sobre Nueva Zelanda y Australia, y ocupa el cuarto lugar detrás de Australia (11), Nueva Zelanda (14) y Sudáfrica (15). El objetivo será ganar con punto bonus para igualar la mejor actuación histórica del equipo en el certamen, lograda el año pasado con 14 unidades.
Sintesis
Competición: Rugby Championship
Fecha y hora: Sábado, 10:00
Estadio: Twickenham, Londres
Árbitro: Andrea Piardi (Italia)
Transmisión: ESPN / Disney+
Formaciones
Los Pumas:
Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.
Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Juan Martín González, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano, 23. Rodrigo Isgró.
Springboks:
Ox Nche, 2. Malcolm Marx, 3. Thomas du Toit, 4. Eben Etzebeth, 5. Ruan Nortje, 6. Siya Kolisi (C), 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese, 9. Cobus Reinach, 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11. Ethan Hooker, 12. Damian de Allende, 13. Canan Moodie, 14. Cheslin Kolbe, 15. Damian Willemse.
