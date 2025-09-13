Los Pumas lograron la revancha y vencieron a Australia en Sydney

Por la cuarta fecha del VISA Macro Rugby Championship, Los Pumas consiguieron una victoria fundamental frente a Australia, al imponerse por 28-26 en el Allianz Stadium de Sydney. El conjunto argentino llegaba con sed de revancha tras la derrota sufrida la semana anterior en Townsville, donde los Wallabies se impusieron 28-24 en un cierre dramático.
Este triunfo tuvo un condimento especial: el encuentro significó el test número 50 de Julián Montoya como capitán del seleccionado albiceleste, un hito que quedó grabado en una tarde llena de emoción y tensión.
Primer tiempo de dominio argentino
A los tres minutos, Santiago Carreras abrió el marcador con un penal tras imponerse en el scrum inicial. La reacción australiana no tardó, ya que un minuto más tarde Joseph-Aukuso Suaalii apoyó el primer try local. Sin embargo, la respuesta albiceleste llegó rápidamente: a los siete minutos, una recuperación de Montoya terminó en el primer try argentino.
La garra y el compromiso son sello distintivo del seleccionado nacional. Crédito: Gentileza.
El buen inicio se consolidó con otro penal de Carreras a los 13 minutos y un nuevo acierto del cordobés a los 25, aprovechando las infracciones del rival. La amarilla a Max Jorgensen complicó aún más a los Wallabie. Antes del descanso, el apertura argentino sumó dos penales más para cerrar una primera etapa impecable. El marcador parcial quedó 19-7 a favor del seleccionado nacional.
El sufrimiento final
En el complemento, Los Pumas mantuvieron la fórmula que tan buenos resultados les había dado: orden defensivo y aprovechamiento de cada infracción rival. Carreras volvió a sumar con el pie a los 3, 12 y 23 minutos, estirando la ventaja a 28-7.
La determinación y resiliencia del equipo reflejan su historia de competencia. Crédito: Gentileza.
Sin embargo, el desarrollo del partido cambió cuando el propio Carreras recibió una tarjeta amarilla a los 24 minutos. Con un hombre más, Australia se lanzó al ataque y encontró espacios en la defensa argentina. Andrew Kellaway apoyó un try a los 26 minutos y apenas un minuto después Filipo Daugunu volvió a marcar, reduciendo la diferencia.
Los últimos minutos fueron de pura resistencia. A dos minutos del final, Daugunu anotó nuevamente y, tras la revisión del TMO, el try fue convalidado. Con la conversión de James O’Connor, la distancia quedó en apenas dos puntos. El cierre fue electrizante: los Wallabies buscaron revertir el resultado, pero la defensa albiceleste se mantuvo firme y selló un triunfo trabajado y merecido.
Próximo desafío ante Sudáfrica
Con esta victoria, Los Pumas recuperaron confianza y se mantienen en la pelea por el campeonato. El próximo compromiso será el sábado 27 de septiembre, cuando visiten a Sudáfrica en el Estadio Kings Park de Durban, desde las 12:10 hora argentina.
El equipo llega fortalecido, sabiendo que puede competir de igual a igual frente a las potencias del hemisferio sur. El carácter demostrado en Sydney, sumado a la eficacia de Carreras y la experiencia de Montoya como capitán, son señales positivas de cara a un calendario exigente.
Síntesis del partido
Resultado final: Los Pumas 28 – 26 Australia
Parcial: Los Pumas 19 – 7 Australia
Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (c), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía. Ingresaron: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Ignacio Mendy.
Australia: James Slipper, Billy Pollard, Taniela Tupou, Jeremy Williams, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson, Nic White, Tane Edmed, Corey Toole, Hunter Paisami, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen, Andrew Kellaway. Ingresaron: Angus Bell, Josh Nasser, Zane Nonggorr, Lukhan Salakaia-Loto, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor, Filipo Daugunu.
Entrenador: Joe Schmidt.
Incidencias: amarillas para Max Jorgensen (17m PT) y Santiago Carreras (24m ST).
Árbitro: Christophe Ridley (Inglaterra).
Estadio: Allianz Stadium, Sydney.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
