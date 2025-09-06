Ajustada derrota de Los Pumas contra los Wallabies en Australia

Por la tercera fecha del VISA Macro Rugby Championship, Los Pumas perdieron 28-24 frente a Australia en un partido lleno de intensidad y emociones hasta el último segundo. El encuentro también dejó dos debutantes: Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli, quienes se convirtieron en los Pumas #906 y #907, respectivamente.
Los primeros diez minutos mostraron paridad entre ambos equipos, pero Argentina abrió el marcador gracias a dos penales de Santiago Carreras. A pesar del esfuerzo local, la defensa argentina mantuvo la disciplina y contenía los embates de Australia.
El seleccionado nacional luchó hasta el último minuto por la victoria. Crédito: Gentileza.
El primer try de los Wallabies llegó a los 22 minutos con Nic White tras un excelente movimiento desde el line. Los Pumas respondieron de inmediato: Santiago Chocobares rompió la línea australiana, conectó con Juan Cruz Mallía y dejó a Bautista Delguy en posición de apoyar, adelantando nuevamente a Argentina 11-7. Tres minutos después, Mateo Carreras cerró otra gran jugada colectiva de los backs para el segundo try nacional. El primer tiempo concluyó con un penal de Carreras, dejando el parcial 21-7 a favor de los Pumas.
Los Pumas no pudieron en Townsville. Crédito: Gentileza.
En la segunda mitad, Australia salió decidido a igualar el encuentro. A los seis minutos, Joseph-Aukuso Suaalii apoyó el primer try aussie, y a los 22 repitió la acción para empatar el marcador en 21. A pesar de la intensidad australiana, Juan Cruz Mallía puso a Argentina nuevamente al frente con un penal a dos minutos del final. Sin embargo, un try de Angus Bell y la conversión de James O’Connor sellaron el triunfo de Australia por 28-24.
Argentina respondió con rapidez tras los primeros ataques del rival. Crédito: Gentileza.
Los Pumas volverán a enfrentar a Australia el sábado 13 de septiembre desde la 01:00 h (hora argentina) en Sydney por la cuarta fecha del torneo.
