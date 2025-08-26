Contepomi confirmó a los 32 Pumas que enfrentarán a Australia

Los Pumas ya tienen definido el plantel que viajará a Oceanía para disputar los próximos dos partidos del Rugby Championship 2025. Tras el histórico triunfo frente a los All Blacks en Vélez, Felipe Contepomi anunció la nómina de 32 jugadores para enfrentar a los Wallabies en Australia.
Será una serie clave pensando en el ranking de World Rugby, ya que Argentina busca mantenerse en el top 6 para llegar como cabeza de serie al sorteo del próximo Mundial, previsto para diciembre.
Rapetti, la gran novedad
La lista tiene una incorporación destacada: Tomás Rapetti, segunda línea de gran actuación con Los Pumitas en el Mundial M20, fue convocado por primera vez al plantel mayor y podría debutar con la celeste y blanca.
Contepomi mantiene la base y suma nuevos talentos en la gira por Oceanía. Foto: Reuters
También se dieron los regresos de Ignacio Calles y Nicolás Roger, mientras que Tomás Albornoz quedó fuera por lesión: el apertura tucumano sufrió una luxación traumática en la mano izquierda en el duelo contra Nueva Zelanda y fue operado.
Otra baja importante es la de Nahuel Tetaz Chaparro, que anunció su retiro del seleccionado tras la victoria en Vélez.
Partidos claves en Australia
Los encuentros ante los Wallabies se jugarán el sábado 6 de septiembre en Townsville y el sábado 13 en Sydney, ambos en la madrugada argentina. La gira continuará con la doble serie ante Sudáfrica: el 27 de septiembre en Durban y el 4 de octubre en Londres, en lo que será el cierre del Championship.
Contepomi mantiene la base que viene trabajando desde principios de año, pero suma nuevos talentos para construir un equipo competitivo rumbo al futuro. Figuras como Montoya, Kremer, Matera y Petti aportan jerarquía y experiencia.
Tomás Rapetti, de Los Pumitas al plantel mayor de Los Pumas.
El plantel de Los Pumas para Australia
Forwards (17):
Ignacio Calles, Francisco Coria Marchetti, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.
Backs (15):
Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.