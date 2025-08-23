#HOY:

Triunfazo histórico de Los Pumas ante los All Blacks

Argentina le ganó a Nueva Zelanda por primera vez como local y por tercera ocasión en su historia gracias al 29 a 20 de este sábado.

El festejo de Los Pumas con el trofeo del duelo. Crédito: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
 23:11
 / 
Por: 

Los Pumas vencieron a los All Blacks por 29 a 23 este sábado por la segunda fecha del Rugby Championship en el primer e histórico triunfo como local ante este rival.

La victoria de este sábado en la tarde - noche ante Nueva Zelanda es la cuarta en su historial, luego de haberse impuesto como visitante en otras ocasiones. Con este resultado, son 40 triunfos para los neozelandeses, 4 para los argentinos y un empate.

Rugby Union - Rugby Championship - Argentina v New Zealand - Jose Amalfitani Stadium, Buenos Aires, Argentina - August 23, 2025 New Zealand's Scott Barrett in action with Argentina's Nahuel Tetaz Chaparro REUTERS/Pedro Lazaro FernandezGran triunfo de Argentina. Crédito: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Argentina venía de perder en el debut en Córdoba ante el mismo rival por 24 a 41. Siete días después tuvieron revancha en el José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

Rugby Union - Rugby Championship - Argentina v New Zealand - Jose Amalfitani Stadium, Buenos Aires, Argentina - August 23, 2025 Argentina's Santiago Carreras scores a conversion REUTERS/Pedro Lazaro FernandezGran triunfo de Argentina. Crédito: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

El triunfo de este sábado pone a Argentina aún en carrera por la competición del Rugby Championship, en busca de obtener el mejor rendimiento de su experiencia en este campeonato.

Sudáfrica reaccionó y venció a Australia

Por la segunda fecha del Rugby Championship, Sudáfrica se recuperó tras la derrota en el debut y derrotó a Australia por 30-22 en un encuentro de gran intensidad.

Rugby Union - Rugby Championship - South Africa v Australia - DHL Stadium, Cape Town, South Africa - August 23, 2025 South Africa's Jesse Kriel lifts a trophy and celebrates with teammates after the match REUTERS/Esa AlexanderEl festejo de Suydáfrica. Crédito: REUTERS/Esa Alexander

Los Springboks mostraron solidez en los momentos clave y supieron aprovechar las fallas de su rival, mientras que los Wallabies, pese a su despliegue y ambición ofensiva, no lograron sostener el ritmo hasta el final.

De esta manera, Sudáfrica sumó una victoria crucial que le devuelve confianza en el torneo, mientras que Australia volvió a mostrar signos de crecimiento pero sin poder coronarlo en el resultado.

