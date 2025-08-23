Triunfazo histórico de Los Pumas ante los All Blacks

Los Pumas vencieron a los All Blacks por 29 a 23 este sábado por la segunda fecha del Rugby Championship en el primer e histórico triunfo como local ante este rival.
Argentina le ganó a Nueva Zelanda por primera vez como local y por tercera ocasión en su historia gracias al 29 a 20 de este sábado.
Los Pumas vencieron a los All Blacks por 29 a 23 este sábado por la segunda fecha del Rugby Championship en el primer e histórico triunfo como local ante este rival.
La victoria de este sábado en la tarde - noche ante Nueva Zelanda es la cuarta en su historial, luego de haberse impuesto como visitante en otras ocasiones. Con este resultado, son 40 triunfos para los neozelandeses, 4 para los argentinos y un empate.
Argentina venía de perder en el debut en Córdoba ante el mismo rival por 24 a 41. Siete días después tuvieron revancha en el José Amalfitani de Vélez Sarsfield.
El triunfo de este sábado pone a Argentina aún en carrera por la competición del Rugby Championship, en busca de obtener el mejor rendimiento de su experiencia en este campeonato.
Por la segunda fecha del Rugby Championship, Sudáfrica se recuperó tras la derrota en el debut y derrotó a Australia por 30-22 en un encuentro de gran intensidad.
Los Springboks mostraron solidez en los momentos clave y supieron aprovechar las fallas de su rival, mientras que los Wallabies, pese a su despliegue y ambición ofensiva, no lograron sostener el ritmo hasta el final.
De esta manera, Sudáfrica sumó una victoria crucial que le devuelve confianza en el torneo, mientras que Australia volvió a mostrar signos de crecimiento pero sin poder coronarlo en el resultado.