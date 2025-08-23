Los Pumas vs All Blacks será el primer partido de rugby con el sistema Tribuna Segura

El programa Tribuna Segura, implementado por la Ciudad de Buenos Aires para controlar el acceso a eventos deportivos, se aplicará por primera vez en un partido de rugby este sábado. Los Pumas se enfrentarán a los All Blacks de Nueva Zelanda en el estadio de Vélez Sarsfield, marcando un hito en la utilización del sistema fuera del fútbol.
La subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos será la encargada de supervisar la identificación de los espectadores mediante DNI, con el objetivo de detectar personas con pedidos de captura o prohibición de ingreso a espectáculos deportivos.
Resultados del programa en 2025
Entre enero y mediados de agosto de 2025, Tribuna Segura permitió la detención de 42 personas con causas judiciales pendientes durante 224 partidos de fútbol. Los delitos más frecuentes fueron: robo (10), homicidio (4), abuso sexual (5),secuestro (2), drogas (3) y estafas (3), superando las 40 detenciones registradas en todo 2024.
Control de DNI en el ingreso a estadios de la Ciudad de Buenos Aires.
Actualmente, la Ciudad posee una base de datos con 9.390 personas con impedimento de acceso, casi la mitad del listado nacional (19.800). Entre ellas, 1.950 tienen prohibida la entrada por ejercer la actividad de cuidacoches ilegales, medida incorporada desde diciembre de 2023 durante la gestión de Jorge Macri.
Control y sanciones en los estadios
En todos los ingresos al estadio, la Policía de la Ciudad verifica el DNI de los asistentes y cruza la información con bases nacionales. Este año, en los 18 estadios habilitados, se controlaron más de 2,8 millones de ingresos y se labraron 9.632 actas de contravención, principalmente por intentos de ingreso sin entrada, resistencia a la autoridad, desórdenes o actividad de cuidacoches ilegales.
Un caso reciente fue el del partido entre All Boys y Atlanta, el 29 de junio, donde 17 barras recibieron cuatro años de prohibición para ingresar a estadios del país. Las sanciones del programa van de 3 a 48 meses y se duplican en caso de reincidencia. Los resultados de cada operativo se publican en el Boletín Oficial de la Ciudad, actualizando en tiempo real la base de datos de Tribuna Segura.
