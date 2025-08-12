#HOY:

Los Pumas debutan contra los All Blacks en Córdoba: horario y TV

La Selección argentina de rugby inicia el torneo este sábado 16 de agosto en el Estadio Mario Alberto Kempes, con transmisión en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

Los Pumas confirmaron el plantel para enfrentar a Nueva Zelanda en Córdoba y Buenos Aires
 18:40
Por: 

El Rugby Championship 2025 comienza esta semana con la participación de Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Bajo la conducción de Felipe Contepomi, Los Pumas debutarán ante los All Blacks en las dos primeras fechas, un arranque de máxima exigencia para el seleccionado nacional.

El primer encuentro será el sábado 16 de agosto a las 18:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. La revancha será el sábado 23 en el estadio de Vélez.

Posteriormente, Los Pumas jugarán contra Australia el 6 y 13 de septiembre, y cerrarán el torneo contra Sudáfrica el 27 de septiembre y el 10 de octubre.

Los Pumas enfrentarán a los All Blacks por primera vez en CórdobaLos Pumas enfrentarán a los All Blacks por primera vez en Córdoba

Dónde ver los partidos

Todos los compromisos de Argentina se transmitirán en vivo por ESPN y a través de la plataforma Disney+ Premium.

Argentina ya está lista para el encuentro. Crédito: Los PumasArgentina está lista para el encuentro. Crédito: Los Pumas

Plantel de Los Pumas

Entre los forwards convocados figuran Marcos Kremer, Pablo Matera, Julián Montoya y Guido Petti, mientras que en los backs se destacan Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía. El equipo mezcla experiencia internacional con jóvenes que buscan consolidarse.

