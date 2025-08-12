Los Pumas debutan contra los All Blacks en Córdoba: horario y TV

El Rugby Championship 2025 comienza esta semana con la participación de Argentina, Sudáfrica, NuevaZelanda y Australia. Bajo la conducción de Felipe Contepomi, Los Pumas debutarán ante los All Blacks en las dos primeras fechas, un arranque de máxima exigencia para el seleccionado nacional.
El primer encuentro será el sábado 16 de agosto a las 18:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. La revancha será el sábado 23 en el estadio de Vélez.
Posteriormente, Los Pumas jugarán contra Australia el 6 y 13 de septiembre, y cerrarán el torneo contra Sudáfrica el 27 de septiembre y el 10 de octubre.
Los Pumas enfrentarán a los All Blacks por primera vez en Córdoba
Dónde ver los partidos
Todos los compromisos de Argentina se transmitirán en vivo por ESPN y a través de la plataforma Disney+ Premium.
Argentina está lista para el encuentro. Crédito: Los Pumas
Plantel de Los Pumas
Entre los forwards convocados figuran Marcos Kremer, Pablo Matera, Julián Montoya y Guido Petti, mientras que en los backs se destacan Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía. El equipo mezcla experiencia internacional con jóvenes que buscan consolidarse.
