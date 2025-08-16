Gran expectativa en Córdoba por el match de Los Pumas vs. All Blacks

La ciudad de Córdoba vive con gran expectativa la llegada de Los Pumas para enfrentarse este sábado a All Blacks, por el inicio del Rugby Championship.
El estadio Mario Alberto Kempes albergará un duelo épico donde el seleccionado argentino buscará vencer a los siempre complicados pares de Nueva Zelanda.
Felipe Contepomi confirmó equipo para el duelo que se disputará el mítico estadio Mario Alberto Kempes de la "docta".
Será un acontecimiento histórico dado que será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados en la ciudad mediterránea, y ante un estadio que estará colmado.
El encuentro comienza a las 18:10 horas y contará con transmisión de ESPN. La revancha será una semana más tarde en el José Amalfitani de Liniers (Buenos Aires).
VIVAS, Mayco (31 caps)
MONTOYA, Julián (C) (108 caps)
DELGADO, Pedro (4 caps)
MOLINA, Franco (12 caps)
RUBIOLO, Pedro (23 caps)
MATERA, Pablo (VC) (112 caps)
KREMER, Marcos (73 caps)
OVIEDO, Joaquín (13 caps)
GARCÍA, Gonzalo (11 caps)
ALBORNOZ, Tomás (17 caps)
DELGUY, Bautista (33 caps)
CHOCOBARES, Santiago (27 caps)
CINTI, Lucio (34 caps)
ISGRÓ, Rodrigo (9 caps)
MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)
Finishers
16. RUIZ, Ignacio (18 caps)
17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)
18. SCLAVI, Joel (27 caps)
19. PETTI, Guido (89 caps)
20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)
21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)
22. CARRERAS, Santiago (55 caps)
23. PICCARDO, Justo (4 caps)
Esta será la decimocuarta visita de los hombres de negro al país, siendo Vélez el estadio donde más jugaron (7). Sin embargo, esta será su cuarta vez a la provincia: en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior por 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente.
Once años pasaron para que Los Pumas volvieran a Córdoba, la última vez había sido en el 2014 cuando cayeron ante Escocia por 19-21. El de este sábado será el sexto partido oficial del seleccionado nacional en la provincia.
En 2003 vencieron 49-30 a Fiji, en 2005 cayeron ante Italia por 29-30, en 2008 fue derrota ante Italia por 12-13, en 2012 triunfo ante Francia por 23-20 y la recién nombrada caída ante Escocia en 2014.
Agenda
23 agosto – Los Pumas vs All Blacks (Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires) – 18:10 hs
6 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville, Australia) – 1:30 hs (Arg.)
13 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Allianz Stadium – Sydney, Australia) – 1:00 hs (Arg.)
27 septiembre – Springboks vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park – Durban, Sudáfrica) – 12:10 hs (Arg.)
4 octubre – Los Pumas vs Springboks (Allianz Stadium Twickenham – Londres, Inglaterra) – 11:00 hs (Arg.)
