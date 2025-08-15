#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
The Rugby Championship

Los Pumas ya tienen lista de convocados para enfrentar a los All Blacks

Argentina y Nueva Zelanda se enfrentan este sábado desde las 18 horas en Córdoba.

Los Pumas ya están listos para el partido. Crédito: UAR
 10:08

Los Pumas revelaron quienes serán los 23 jugadores citados para enfrentar a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes, por un encuentro correspondiente al Rugby Championship.

Mirá tambiénLos Pumas debutan contra los All Blacks en Córdoba: horario y TV

Este sábado 16 de septiembre, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el epicentro de un enfrentamiento histórico, cuando los Pumas recibirán a Nueva Zelanda en el primer duelo de una serie que promete emociones a flor de piel. Mientras tanto, Sudáfrica y Australia se enfrentarán a las 12:10 en el otro partido inaugural del Rugby Championship.

Los Pumas ya están listos para el partido. Crédito: UARLos Pumas ya están listos para el partido. Crédito: UAR

Para Los Pumas, el desafío ante los All Blacks va más allá de la estadística. Aunque el equipo argentino ha conseguido tres victorias ante los neozelandeses en los últimos años, nunca lo han hecho como locales, algo que sería un hito significativo para la historia del rugby argentino.

Un triunfo en Córdoba sería un regalo enorme para los miles de seguidores que se acercarán al Estadio Kempes, dispuestos a ser parte de una jornada que puede quedar grabada en la memoria colectiva del deporte nacional.

Los Pumas ya están listos para el partido. Crédito: UARLos Pumas ya están listos para el partido. Crédito: UAR

Este primer encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda se perfila como una verdadera prueba de carácter para Los Pumas, que bajo la dirección de Felipe Contepomi, buscan dar el golpe frente a uno de los equipos más poderosos del hemisferio sur. La expectativa es alta, y el ambiente promete ser electrizante, con los fanáticos apoyando a su selección en cada jugada.

Mirá tambiénOtra "palomita": Imhoff deportista distinguido en la ciudad de Rosario

A su vez, el partido entre Sudáfrica y Australia sumará más sabor a la jornada, dejando claro que el Rugby Championship arrancará con una serie de duelos que marcarán el rumbo del torneo.

La formación de Los Pumas para enfrentar a los All Blacks

Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Convocados de Los Pumas vs All Blacks. Crédito: UARConvocados de Los Pumas vs All Blacks. Crédito: UAR

Suplentes

Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo. D.T: Felipe Contepomi.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Rugby
Los Pumas
Rugby Championship

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro