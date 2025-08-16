#HOY:

En vivo: Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

La Selección Argentina debuta en el torneo en el estadio Mario Alberto Kempes.

Duro debut para Argentina. Crédito: ESPN
 21:11
 / 
Por: 

Los Pumas reciben a los All Blacks este sábado por la tarde en el estadio Mario Alberto Kempes por la primera fecha del The Rugby Championship 2025.

Argentina y Nueva Zelanda vuelven a cruzarse, esta vez en Córdoba, con esperanzas renovadas.

Minuto a minuto

Sábado 16.08

19:03 Final del primer tiempo

Sábado 16.08

19:01 Argentina 10 vs Nueva Zelanda 31

Try de Reece y conversión de Barret.

Sábado 16.08

18:56 Argentina 10 vs Nueva Zelanda 24

Try de Savea y conversión de Barret.

Sábado 16.08

18:42 Argentina 10 vs Nueva Zelanda 17

Penal para Albornoz en Argentina.

Sábado 16.08

18:39 Argentina 7 vs Nueva Zelanda 17

Try de Jordan y conversión de Barret.

Sábado 16.08

18:24 Argentina 7 vs Nueva Zelanda 10

Try de Isgró y conversión de Albornoz .

Sábado 16.08

18:21 Argentina 0 vs Nueva Zelanda 10

Try de Reece y conversión de Barret.

Sábado 16.08

18:19 El Himno Nacional Argentino en la previa de Los Pumas vs All Blacks

Sábado 16.08

18:16 Argentina 0 vs Nueva Zelanda 3

Barret convirtió un penal.

Sábado 16.08

18:13 Arranca el partido

Sábado 16.08

17:45 Australia da un golpe histórico y derrota a Sudáfrica en Ellis Park

Australia protagonizó una remontada histórica y venció a Sudáfrica 38-22 en la primera fecha del Rugby Championship. El triunfo tiene un valor aún mayor: los Wallabies lograron su primera victoria en Ellis Park desde 1963.

Los Springboks dominaron por completo el primer cuarto del encuentro. Kurt-Lee Arendse abrió el marcador apenas a los dos minutos con un try por la punta, seguido por André Esterhuizen y el capitán Siya Kolisi, que estiraron la ventaja local a 22-0. Todo parecía indicar que Sudáfrica consolidaría su superioridad en casa.

El partido fue un verdadero vaivén de emociones: Sudáfrica comenzó con intensidad, buscando demostrar su poderío, pero Australia supo aprovechar las imprecisiones y la presión acumulada sobre los Springboks. El segundo tiempo fue dominado por los Wallabies, que demostraron un juego rápido y eficiente en contraataques, dejando sin respuestas a los anfitriones.

Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica, consolidando un triunfo histórico que quedará en la memoria de los aficionados del rugby mundial.

Sábado 16.08

17:43 Formación de Los Pumas

VIVAS, Mayco (31 caps)

MONTOYA, Julián (C) (108 caps)

DELGADO, Pedro (4 caps)

MOLINA, Franco (12 caps)

RUBIOLO, Pedro (23 caps)

MATERA, Pablo (VC) (112 caps)

KREMER, Marcos (73 caps)

OVIEDO, Joaquín (13 caps)

GARCÍA, Gonzalo (11 caps)

ALBORNOZ, Tomás (17 caps)

DELGUY, Bautista (33 caps)

CHOCOBARES, Santiago (27 caps)

CINTI, Lucio (34 caps)

ISGRÓ, Rodrigo (9 caps)

MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)

Finishers

16. RUIZ, Ignacio (18 caps)

17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)

18. SCLAVI, Joel (27 caps)

19. PETTI, Guido (89 caps)

20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)

21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)

22. CARRERAS, Santiago (55 caps)

23. PICCARDO, Justo (4 caps)

