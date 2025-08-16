En vivo: Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Los Pumas reciben a los All Blacks este sábado por la tarde en el estadio Mario Alberto Kempes por la primera fecha del The Rugby Championship 2025.
La Selección Argentina debuta en el torneo en el estadio Mario Alberto Kempes.
Argentina y Nueva Zelanda vuelven a cruzarse, esta vez en Córdoba, con esperanzas renovadas.
Try de Reece y conversión de Barret.
Try de Savea y conversión de Barret.
Penal para Albornoz en Argentina.
Try de Jordan y conversión de Barret.
Try de Isgró y conversión de Albornoz .
Try de Reece y conversión de Barret.
Barret convirtió un penal.
Australia protagonizó una remontada histórica y venció a Sudáfrica 38-22 en la primera fecha del Rugby Championship. El triunfo tiene un valor aún mayor: los Wallabies lograron su primera victoria en Ellis Park desde 1963.
Los Springboks dominaron por completo el primer cuarto del encuentro. Kurt-Lee Arendse abrió el marcador apenas a los dos minutos con un try por la punta, seguido por André Esterhuizen y el capitán Siya Kolisi, que estiraron la ventaja local a 22-0. Todo parecía indicar que Sudáfrica consolidaría su superioridad en casa.
El partido fue un verdadero vaivén de emociones: Sudáfrica comenzó con intensidad, buscando demostrar su poderío, pero Australia supo aprovechar las imprecisiones y la presión acumulada sobre los Springboks. El segundo tiempo fue dominado por los Wallabies, que demostraron un juego rápido y eficiente en contraataques, dejando sin respuestas a los anfitriones.
Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica, consolidando un triunfo histórico que quedará en la memoria de los aficionados del rugby mundial.
VIVAS, Mayco (31 caps)
MONTOYA, Julián (C) (108 caps)
DELGADO, Pedro (4 caps)
MOLINA, Franco (12 caps)
RUBIOLO, Pedro (23 caps)
MATERA, Pablo (VC) (112 caps)
KREMER, Marcos (73 caps)
OVIEDO, Joaquín (13 caps)
GARCÍA, Gonzalo (11 caps)
ALBORNOZ, Tomás (17 caps)
DELGUY, Bautista (33 caps)
CHOCOBARES, Santiago (27 caps)
CINTI, Lucio (34 caps)
ISGRÓ, Rodrigo (9 caps)
MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)
Finishers
16. RUIZ, Ignacio (18 caps)
17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)
18. SCLAVI, Joel (27 caps)
19. PETTI, Guido (89 caps)
20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)
21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)
22. CARRERAS, Santiago (55 caps)
23. PICCARDO, Justo (4 caps)
