En vivo: Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

El partido fue un verdadero vaivén de emociones: Sudáfrica comenzó con intensidad, buscando demostrar su poderío, pero Australia supo aprovechar las imprecisiones y la presión acumulada sobre los Springboks. El segundo tiempo fue dominado por los Wallabies, que demostraron un juego rápido y eficiente en contraataques, dejando sin respuestas a los anfitriones.