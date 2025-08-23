#HOY:

En vivo: Los Pumas reciben a los All Blacks por la segunda fecha

Argentina viene de perder en el debut ante Nueva Zelanda. Este sábado tiene revancha en el estadio de Vélez.

Argentina y una rápida revancha ante Nueva Zelanda. Crédito: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
 21:13
 / 
Por: 

Los Pumas reciben este sábado por la tarde a los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship. El primer tiempo finalizó con igualdad 13 a 13 en el tanteador.

Mirá tambiénLos Pumas vs All Blacks será el primer partido de rugby con el sistema Tribuna Segura

El duelo se disputa desde las 18:10 horas en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield en la ciudad de Buenos Aires con transmisión de ESPN y Disney Plus.

En la primera jornada, disputada en Córdoba, Nueva Zelanda se impuso ante Argentina por 41 a 24.

Rugby Union - Rugby Championship - Argentina v New Zealand - Jose Amalfitani Stadium, Buenos Aires, Argentina - August 23, 2025 New Zealand players perform the haka before the match REUTERS/Pedro Lazaro FernandezEl haka de los All Blacks en la previa del juego. Crédito: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Con esta victoria de Nueva Zelanda y la derrota de Sudáfrica ante Australia como local el pasado sábado, Nueva Zelanda se convirtió en el número 1 del Ranking Mundial de Rugby por primera vez desde noviembre de 2021.

Argentina vs Nueva Zelanda

Tabla de posiciones

Cómo sigue la agenda

Los Pumas volverán a jugar el 13 de septiembre en el Estadio de fútbol de Sídney ante los Wallabies de Australia.

Dos semanas más tarde, el 27 de septiembre de 2025, viajan a Sudáfrica para chocar contra los Springboks en el Estadio Kings Park de Durban.

