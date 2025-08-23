En vivo: Los Pumas reciben a los All Blacks por la segunda fecha

Los Pumas reciben este sábado por la tarde a los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship. El primer tiempo finalizó con igualdad 13 a 13 en el tanteador.
Argentina viene de perder en el debut ante Nueva Zelanda. Este sábado tiene revancha en el estadio de Vélez.
El duelo se disputa desde las 18:10 horas en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield en la ciudad de Buenos Aires con transmisión de ESPN y Disney Plus.
En la primera jornada, disputada en Córdoba, Nueva Zelanda se impuso ante Argentina por 41 a 24.
Con esta victoria de Nueva Zelanda y la derrota de Sudáfrica ante Australia como local el pasado sábado, Nueva Zelanda se convirtió en el número 1 del Ranking Mundial de Rugby por primera vez desde noviembre de 2021.
Los Pumas volverán a jugar el 13 de septiembre en el Estadio de fútbol de Sídney ante los Wallabies de Australia.
Dos semanas más tarde, el 27 de septiembre de 2025, viajan a Sudáfrica para chocar contra los Springboks en el Estadio Kings Park de Durban.
