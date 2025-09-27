CRAI vivió el Encuentro Nacional de Rugby Infantil “Julio A. Tejerina” - El Litoral

Durante la jornada, además de los partidos, se puso de relieve el rol de las familias y de los managers en la formación integral de los jugadores.
El torneo lleva el nombre de Julio A. Tejerina, figura histórica del club y referente del rugby santafesino. Fundador, jugador, entrenador, dirigente y amigo, su legado quedó marcado en la memoria colectiva. “Julio es rugby, Julio es CRAI”, resumió su hijo, actual presidente del club, al dar la bienvenida a los participantes.
Más que un encuentro deportivo
Durante la jornada, además de los partidos, se puso de relieve el rol de las familias y de los managers en la formación integral de los jugadores. La idea fue clara: construir equipo dentro y fuera de la cancha, transmitiendo valores de respeto, solidaridad, pertenencia y humildad.
“Las familias no son solo acompañantes, son parte activa y determinante del carácter del equipo”, destacó Virginia Bonaglia, coordinadora de Rugby Infantil, en un mensaje que subrayó la importancia del compromiso comunitario.
CRAI mira al futuro
En medio de este espíritu de celebración, el club anunció una gira histórica a Sudáfrica prevista para marzo de 2026. Será un viaje que combinará partidos internacionales, entrenamientos en academias de primer nivel y experiencias culturales en ciudades como George, Stellenbosch y Ciudad del Cabo. “Es algo extraordinario que requiere de esfuerzos extraordinarios”, expresaron desde el plantel superior.
Un legado que trasciende
El encuentro también fue ocasión para recordar a Humberto L. Occhi, referente y formador que dejó una huella imborrable, y para rendir homenaje a la figura de Julio Alberto Tejerina, ex presidente del club y de la USR. Su ejemplo de dedicación y pasión continúa inspirando a las nuevas generaciones.
