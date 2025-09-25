#HOY:

Los Pumas ya tienen equipo para enfrentar a Sudáfrica en Durban

Felipe Contepomi confirmó este miércoles la formación argentina para el duelo clave ante los Springboks. Si ganan, los Pumas llegarán con chances de título a la última fecha.

Santiago Carreras, confirmado como apertura titular para enfrentar a Sudáfrica. Foto: Reuters
 16:44
Por: 

Felipe Contepomi anunció el equipo de Los Pumas que enfrentará a Sudáfrica este sábado al mediodía por la quinta fecha del Rugby Championship. El encuentro se jugará desde las 12:10 (hora argentina) en el Kings Park de Durban.

El cordobés Santiago Carreras fue confirmado como apertura, pese a la recuperación de Tomás Albornoz. En la práctica de la semana se esperaba que este último retomara la titularidad, pero el staff decidió mantener al exjugador de Gloucester.

La formación completa del equipo titular

La primera línea estará conformada por Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi. En la segunda, Franco Molina y Lucas Paulos compartirán la función de locks. La tercera línea tendrá a Pablo Matera, Juan Marcos Kremer y Joaquín Oviedo.

vsFelipe Contepomi anunció el equipo en conferencia de prensa este miércoles.

En los backs, Gonzalo García seguirá como medio scrum, mientras que Chocobares y Lucio Cinti ocuparán el centro de la cancha. El trío del fondo será con Mateo Carreras, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Argentina suma 9 puntos en el torneo y, aunque se encuentra en la última posición, aún mantiene posibilidades matemáticas de ser campeón. Todos los seleccionados ganaron y perdieron dos partidos, por lo que las próximas dos fechas serán decisivas.

Una victoria este sábado en Durban dejaría a Los Pumas bien perfilados para la última jornada, cuando vuelvan a enfrentar a los Springboks en Londres, el sábado 4 de octubre en Twickenham.

Los Pumas mostraron gran intensidad durante los primeros 40 minutos del partido. Crédito: Gentileza.Los Pumas llegan con chances matemáticas de título al cierre del torneo.

Cómo ver el partido desde Argentina

Los dos encuentros restantes de Argentina en el Rugby Championship se podrán ver en vivo a través de la plataforma Disney+, que transmite los contenidos de ESPN. El primer choque será este sábado 27 de septiembre desde las 12:10, mientras que el segundo se jugará una semana después a las 10.

