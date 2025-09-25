Los Pumas ya tienen equipo para enfrentar a Sudáfrica en Durban

Felipe Contepomi anunció el equipo de Los Pumas que enfrentará a Sudáfrica este sábado al mediodía por la quinta fecha del Rugby Championship. El encuentro se jugará desde las 12:10 (hora argentina) en el Kings Park de Durban.
Felipe Contepomi confirmó este miércoles la formación argentina para el duelo clave ante los Springboks. Si ganan, los Pumas llegarán con chances de título a la última fecha.
El cordobés Santiago Carreras fue confirmado como apertura, pese a la recuperación de Tomás Albornoz. En la práctica de la semana se esperaba que este último retomara la titularidad, pero el staff decidió mantener al exjugador de Gloucester.
La primera línea estará conformada por Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi. En la segunda, Franco Molina y Lucas Paulos compartirán la función de locks. La tercera línea tendrá a Pablo Matera, Juan Marcos Kremer y Joaquín Oviedo.
En los backs, Gonzalo García seguirá como medio scrum, mientras que Chocobares y Lucio Cinti ocuparán el centro de la cancha. El trío del fondo será con Mateo Carreras, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.
Argentina suma 9 puntos en el torneo y, aunque se encuentra en la última posición, aún mantiene posibilidades matemáticas de ser campeón. Todos los seleccionados ganaron y perdieron dos partidos, por lo que las próximas dos fechas serán decisivas.
Una victoria este sábado en Durban dejaría a Los Pumas bien perfilados para la última jornada, cuando vuelvan a enfrentar a los Springboks en Londres, el sábado 4 de octubre en Twickenham.
Los dos encuentros restantes de Argentina en el Rugby Championship se podrán ver en vivo a través de la plataforma Disney+, que transmite los contenidos de ESPN. El primer choque será este sábado 27 de septiembre desde las 12:10, mientras que el segundo se jugará una semana después a las 10.
