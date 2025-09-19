Torneo oficial

El Litoral tendrá una franquicia en el Súper Rugby Américas 2026

Santa Fe Producciones, junto a empresarios de Santa Fe y Entre Ríos, hicieron realidad un sueño largamente anhelado: la creación de una franquicia propia que representará al litoral en el Súper Rugby Américas 2026. Una alianza inédita entre las tres uniones de la región que marca un hito histórico para el rugby argentino.