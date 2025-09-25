Se viene la IV edición del encuentro de rugby infantil "Julio Tejerina"

El próximo sábado 27 de septiembre, el Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) será sede de la cuarta edición del Encuentro de Rugby "Julio Tejerina – El Litoral", uno de los eventos formativos más importantes de la región.
Este año, junto a “El Litoral”, CRAI organiza un evento ya instalado, que en esta oportunidad congregará a más de 4000 personas en el predio de la Autopista.
La jornada se desarrollará en el predio que el club posee sobre la autopista, donde se vivirá una verdadera fiesta del rugby infantil.
Participarán 27 clubes de distintos puntos del país; estarán representadas 8 provincias argentinas, lo que refleja el crecimiento y alcance federal del encuentro.
En total, más de 1500 chicos serán protagonistas dentro del campo de juego, acompañados por 500 miembros de staff técnico y organizativo. Además, se espera la presencia de alrededor de 2000 padres y público en general, lo que convierte al evento en un espacio de encuentro para toda la familia del rugby.
El Encuentro "Julio Tejerina" no solo busca fomentar el deporte y la camaradería entre los más chicos, sino también homenajear a una figura histórica del club y del rugby santafesino. Será, sin dudas, una jornada cargada de emoción, valores y mucho rugby.
Rodrigo Garibay es, junto a José Guala, uno de los coordinadores del evento y estuvo en CyD Litoral brindando detalles del mismo.
“Para el CRAI es un orgullo que todos los clubes confíen en nosotros para venir. Sabemos del esfuerzo que hay atrás de estos viajes, el laburo, las rifas, las familias apoyando y decidiendo mandar a sus hijos a 700 u 800 km de sus casas. Esto nos llena de responsabilidad para llevar adelante este tipo de encuentros”.
Como se dijo anteriormente, el sábado en CRAI está previsto que estén circulando unas 4000 personas. Sin dudas algo que requiere una logística y un espacio acorde. “Hoy en el club contamos con la estructura para poder soportar un encuentro de esta magnitud. Este año sumamos un tercer anexo y eso nos permite recibir encuentros de estas características.
El sábado a las 9 de la mañana está prevista la recepción e inscripción de las delegaciones. Media hora después será el momento de acto oficial de apertura con todos los clubes en cancha 1.
“Todo empezará temprano. Tenemos organizado un operativo de control vehicular con la colaboración de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Municipalidad Santo Tomé. En el acto oficial, actuará la Banda Militar Tambor Mayor Sargento Primero que se encargará de tocar el himno nacional argentino”, concluyó Garibay.
