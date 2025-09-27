Fútbol infantil en Santa Fe

El Lagunerito cerró su 8ª edición con una fiesta inolvidable

El tradicional torneo de fútbol infantil concluyó con una semana cargada de emociones, goles y festejos. La copa de Oro y la copa de Plata encontraron a sus campeones en un marco maravilloso. La organización de Ciclón Racing y el acompañamiento de las familias fueron claves para el éxito de la competencia, que ya se proyecta hacia nuevas ediciones.