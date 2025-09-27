El Lagunerito cerró su 8ª edición con una fiesta inolvidable
El tradicional torneo de fútbol infantil concluyó con una semana cargada de emociones, goles y festejos. La copa de Oro y la copa de Plata encontraron a sus campeones en un marco maravilloso. La organización de Ciclón Racing y el acompañamiento de las familias fueron claves para el éxito de la competencia, que ya se proyecta hacia nuevas ediciones.
Los chicos celebraron la final del Lagunerito con sonrisas y abrazos. Foto: Manuel Fabatia.
La octava edición del torneo Lagunerito llegó a su fin y lo hizo de la mejor manera posible: con alegría, pasión y un clima que acompañó hasta el último suspiro de cada partido. Durante varios días, el certamen reunió a cientos de niños de distintas instituciones, que con sus goles, atajadas y sonrisas dieron vida a un espectáculo que volvió a confirmar que el fútbol infantil es mucho más que un juego: es unión, valores y sueños compartidos.
La fiesta final coronó a los campeones de la copa de Oro y a los ganadores de la copa de Plata, quienes celebraron con entusiasmo la obtención de sus respectivos títulos. Cada categoría tuvo su dosis de emoción, ya sea en el tiempo regular o en la definición por penales, esas instancias en las que la adrenalina se multiplica y el corazón late más fuerte. Hubo goles gritados con el alma, remates que se estrellaron contra los postes y definiciones que quedaron grabadas en la memoria de los chicos y de todos los presentes.
El público, como en cada edición, fue un actor fundamental. Padres, madres, abuelos, hermanos y amigos acompañaron desde las tribunas, alentando y reconociendo a los pequeños protagonistas. La consigna fue clara: respetar a los futbolistas y dejar que ellos disfruten. Y así fue. No hubo reclamos fuera de lugar ni tensiones que empañaran la jornada. Todo lo contrario: reinó un clima de respeto, camaradería y alegría compartida.
El cierre del certamen dejó la promesa de una nueva edición en 2026. Foto: Manuel Fabatia.
La organización del club Ciclón Racing se mostró orgullosa de la manera en que se desarrolló el torneo. No hubo fisuras en la logística, y el esfuerzo de cada directivo, colaborador y voluntario se vio reflejado en el resultado final: un evento que dejó huella. “Lo más lindo es ver las caritas felices de los chicos, que jugaron, festejaron y se fueron contentos a casa. Eso nos llena de satisfacción”, expresó el coordinador general, quien además agradeció el comportamiento ejemplar de los familiares.
En la misma línea, Liria Salemi, integrante de la comisión directiva, subrayó la importancia de brindar estos espacios de encuentro y formación. “Fue un torneo hermoso, lleno de emociones. Nos alegra mucho ver cómo las familias acompañaron y disfrutaron en paz. Ya estamos trabajando para el torneo de inferiores menores que se jugará en noviembre, con la misma ilusión de siempre”, adelantó.
El Lagunerito, desde hace ocho años, se ha consolidado como un clásico dentro del calendario deportivo infantil de la región. Cada edición suma clubes, equipos y niños, convirtiéndose en un verdadero semillero de experiencias. No se trata solo de competir, sino de aprender valores como la solidaridad, la amistad y el compañerismo. Cada gol y cada atajada son parte de un camino que recién comienza para los pequeños futbolistas, pero que ya les enseña lecciones valiosas para la vida.
El cierre de esta edición tuvo también un reconocimiento especial a todos los que hicieron posible el torneo: dirigentes, profesores, árbitros, colaboradores y familias. El aplauso general fue un símbolo de gratitud colectiva hacia quienes trabajaron desinteresadamente para que el evento sea un éxito.
La copa de Oro y la de Plata tuvieron festejos inolvidables. Foto: Manuel Fabatia.
Como ya es costumbre, diario El Litoral acompañó de cerca cada jornada, reflejando en sus páginas y plataformas digitales los goles, las sonrisas y los festejos. Las imágenes y las crónicas fueron el testimonio fiel de lo que se vivió dentro y fuera de la cancha: un verdadero festival de fútbol infantil.
El Lagunerito 2025 se despidió, pero lo hizo dejando la promesa de volver aún más fuerte. Los niños, con su frescura y su inocencia, demostraron que el fútbol es un puente que une generaciones y que hace posible que, por una semana, todo gire en torno a la pelota, a la pasión y a la ilusión.
Felicitaciones a los campeones de la copa de Oro y de la copa de Plata, pero también a todos los que participaron, porque en el Lagunerito ganaron todos: ganaron los chicos, ganaron las familias y ganó el fútbol.
Una vez más quedó demostrado que el deporte es una herramienta de inclusión y alegría, capaz de sembrar sonrisas en los más pequeños y de fortalecer los lazos en la comunidad. El Lagunerito ya es parte de la identidad deportiva de la región y promete seguir creciendo, siempre con el mismo objetivo: que los niños sean felices jugando al fútbol.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.