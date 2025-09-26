Fútbol Infantil

El Lagunerito ya tiene a sus finalistas

Con un marco de público entusiasta, este jueves se disputaron las semifinales del torneo y hoy viernes será el turno de las finales de Oro y Plata. Desde las 18.30, el predio de Ciclón Racing, volverá a vestirse de fiesta con la presencia de las familias y los pequeños protagonistas.