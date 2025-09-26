El Lagunerito ya tiene a sus finalistas

El fútbol infantil volvió a regalar una jornada inolvidable en el marco del torneo “El Lagunerito”, que en la tarde-noche del jueves desarrolló sus semifinales con un clima cargado de entusiasmo, gritos, banderas y goles que desataron la alegría de chicos y grandes. Los distintos equipos salieron a jugar sus últimas cartas en busca del pasaje a las finales de la Copa de Oro y de la Copa de Plata, que se pondrán en juego este viernes desde las 18.30.
Una vez más, el acompañamiento de las familias y de la comunidad futbolera fue notable. Tribunas improvisadas con sillones plegables, reposeras, banderas que flamearon al viento y el inconfundible bullicio de padres, madres y hermanos alentando sin cesar, pintaron un marco ideal para que los pequeños futbolistas vivieran la experiencia de sentirse protagonistas de un torneo fantástico.
El coordinador general del evento, Hugo Servín, destacó la paridad que mostró la etapa clasificatoria y anticipó la expectativa que generan las finales: “Han sido partidos muy parejos, con equipos que se brindaron por completo en cada encuentro. Por eso creemos que las finales de este viernes serán realmente muy lindas, con definiciones que mantendrán la emoción hasta el final”.
Los duelos de semifinales no defraudaron: hubo goles de media distancia, definiciones en velocidad, atajadas espectaculares y hasta partidos que se resolvieron en los minutos finales, demostrando que el talento infantil siempre ofrece espectáculo. Entre risas, lágrimas y abrazos, los chicos dejaron todo en la cancha, sabiendo que cada partido en esta instancia puede ser decisivo y que la gloria estaba a un paso.
La organización del torneo, que ya se ha convertido en un clásico del calendario infantil, dispuso nuevamente un operativo especial para que cada detalle esté cuidado: desde la hidratación de los pequeños jugadores, hasta la seguridad en los accesos y la coordinación de los horarios de juego. La invitación está abierta a toda la comunidad, que podrá acercarse desde temprano y ocupar cada espacio disponible en el predio lagunero para vivir una verdadera fiesta familiar.
El colorido también estuvo presente en las tribunas: camisetas de todos los colores, bombos, redoblantes y la clásica lluvia de papelitos acompañaron a los pequeños que, más allá de la competencia, vivieron una experiencia que los marcará para siempre. La esencia del torneo se mantiene fiel a su espíritu: fomentar la amistad, el compañerismo y la pasión por el deporte, sin olvidar que detrás de cada resultado hay una sonrisa que vale mucho más que cualquier marcador.
Este viernes, a partir de las 18.30, el balón volverá a rodar para definir a los campeones de la Copa de Oro y la Copa de Plata. Será el broche de oro de un certamen que creció fecha tras fecha, convocando a familias enteras que encontraron en el predio un lugar de encuentro, diversión y emoción. La expectativa es alta y todo indica que el cierre estará a la altura de lo vivido en las etapas anteriores.
Diario El Litoral dirá presente, como en cada jornada, para seguir brindando el color, las historias y los testimonios que hacen de este torneo un verdadero símbolo del fútbol infantil de la región. El compromiso del medio con la difusión de estas iniciativas se refleja en cada crónica, cada foto y cada relato que permite que la pasión de los más chicos llegue a todos los hogares.
El Lagunerito ya tiene a sus finalistas. La pelota, la ilusión y la alegría de los chicos serán nuevamente protagonistas en una tarde que promete emociones intensas, abrazos interminables y recuerdos que quedarán grabados para siempre en la memoria de cada participante. Porque más allá de los campeones, el verdadero triunfo es haber compartido la magia del fútbol infantil.
