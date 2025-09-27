Con un despliegue de jerarquía, Sudáfrica derrotó 67-30 a Los Pumas

En un partido que se quebró completamente en el complemento, Los Pumas cayeron estrepitosamente ante los Springboks por 67 a 30 en el Kings Park Stadium de Durban.
Tras un primer tiempo parejo (25-23), la jerarquía de los Springboks y el talento de Feinberg-Mngomezulu desataron una tromba de tries en el complemento, dejando al equipo de Contepomi sin chances por el título del Rugby Championship.
Si bien el seleccionado argentino plantó batalla en un intenso primer tiempo, la jerarquía y el ritmo demoledor de los campeones del mundo en la segunda mitad resultaron imparables, sellando una goleada que deja al equipo de Felipe Contepomi sin posibilidades de pelear por el título a falta de una jornada.
El inicio del encuentro se desarrolló con la intensidad física y el rigor esperado. Los Pumas lograron neutralizar en gran medida el ataque sudafricano y, gracias a la precisión de Santiago Carreras con tres penales, se mantuvieron a la par e incluso llegaron a estar arriba 9-6.
El punto de inflexión de la primera mitad fue el talento individual. Los equipos intercambiaron golpes de try, pero el joven fullback sudafricano Sacha Feinberg-Mngomezulu se erigió como figura.
Con un try brillante tras una patada a seguir y una conversión en la última jugada, logró que los Springboks se fueran al descanso con una mínima ventaja: 25-23. El parcial de Argentina llegó a través de Santiago Chocobares (tras un error insólito de Kolbe) y un try penal que resultó en la amarilla para Malcolm Marx.
La historia cambió drásticamente tras el entretiempo. Sudáfrica salió con una marcha más, aprovechando cada error defensivo y el desgaste físico argentino.
El vendaval de los Springboks se desató con tries tempranos de Cheslin Kolbe y, nuevamente, una exhibición individual de Feinberg-Mngomezulu, que ampliaron rápidamente la diferencia a 39-23.
Aunque Tomás Albornoz logró descontar con un try (39-30) tras una buena jugada colectiva, fue el último intento real de Los Pumas. El ritmo frenético y la presión asfixiante de los locales se volvieron insostenibles.
Con una ráfaga de tries convertidos (Morne van den Berg, Pieter-Steph du Toit por duplicado, y Manie Libbok), los Springboks terminaron de demoler la defensa albiceleste, sellando el abultado 67-30 final. El equipo de Contepomi evidenció errores de tackle y una incapacidad para sostener la intensidad ante el poderío físico sudafricano.
Con este resultado, Sudáfrica alcanza a Nueva Zelanda en la cima del Rugby Championship con 14 puntos, igualando la posición tras la victoria de los All Blacks ante Australia (33-24). Los Pumas quedan relegados a la última posición con 9 unidades.
Argentina cerrará su participación en la última fecha intentando buscar una victoria que maquille la campaña y sume confianza de cara a futuros compromisos.
