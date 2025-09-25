La ilusión se renueva: Argentina y un nuevo desafío en el Mundial Sub-20 de Chile
El torneo juvenil volverá a disputarse en Sudamérica y se desarrollará por segunda vez en Chile, desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre, cuando se dispute la final en el Estadio Nacional de Santiago.
El equipo dirigido por Diego Placente se prepara para enfrentar a Cuba, Australia e Italia en el Grupo D, con la esperanza de avanzar a octavos de final.
La Selección Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, está lista para afrontar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA que se disputará en Chile. La Albiceleste debutará el domingo 28 de septiembre y será uno de los grandes atractivos de la decimocuarta edición del torneo juvenil que se jugará hasta el 19 de octubre.
El equipo argentino integra el Grupo D, donde buscará el pase a octavos de final enfrentando a Cuba, Australia e Italia. Todos los encuentros de la fase inicial se disputarán en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
El fixture completo de Argentina en el Grupo D:
Domingo 28 de septiembre: Argentina vs. Cuba – 20:00.
Miércoles 1 de octubre: Argentina vs. Australia – 20:00.
Sábado 4 de octubre: Argentina vs. Italia – 20:00.
Diego Placente, el DT de la Sub 20. Foto: AFA
Todos los partidos de la Selección Argentina serán transmitidos en vivo a través de la señal DSPORTS (canales 610/1610HD de DIRECTV) y por la plataforma de streaming DGO.
La Cobertura del Torneo y las Sedes
El Mundial Sub-20 de la FIFA reunirá a las veinticuatro mejores selecciones juveniles en Sudamérica. El certamen comenzará el sábado 27 de septiembre y todos los 52 partidos podrán seguirse en vivo a través de DSPORTS y DGO.
El puntapié inicial será con los cruces en simultáneo entre Corea del Sur vs. Ucrania y Japón vs. Egipto.
Las ciudades chilenas elegidas para albergar los encuentros son Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, priorizando la cercanía entre ellas para facilitar la logística de los equipos participantes. La gran final se jugará el 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.
Formato y Novedades Arbitrales
El sistema del torneo mantendrá la estructura habitual con seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros accederán a los octavos de final, a partir de donde se jugará en formato de eliminación directa (playoffs).
Como novedad, la FIFA implementará el Football Video Support (FVS), una versión simplificada y más accesible del VAR. Este sistema funciona por pedido o "challenge", similar a otros deportes:
Los entrenadores podrán solicitar revisiones mediante una tarjeta verde.
La FIFA confirmó que el FVS se usará por primera vez en el Mundial Sub 20 de Chile.
Cada Selección tendrá hasta dos oportunidades por partido para utilizar el FVS.
Las situaciones que pueden ser revisadas son: goles, penales, tarjetas rojas directas y errores de identidad.
El objetivo de esta medida es agilizar el proceso de revisión, darle mayor fluidez al juego y promover esta herramienta en federaciones con recursos limitados.
Dejanos tu comentario
