Fútbol Senior: se largó la actividad oficial del 31° Nacional

Poco después de las 9 de la mañana de este miércoles, comenzó la acreditación de los elencos que participarán desde el jueves hasta el sábado en las categorías +55, +60 y +65 el 31° Nacional Ciudad de Mar del Plata de fútbol senior.
Este jueves se iniciará la Primera Fase de la competición.
La misma se desarrolló durante toda la jornada en el Hotel Argentino de la ciudad de Mar del Plata.
En tanto, desde las 9.15 de este jueves, en el predio Juan Esnaider, se iniciará la Primera Fase. Día jueves de primera y segunda fecha. Viernes por la mañana tercera jornada. Por la tarde semifinales, mientras que el sábado tendrá lugar la final y por la noche la cena de gala.
SUPER MAXI +55 (20 EQUIPOS): ACFUV de Ushuaia, Afuco de Villa María, Lourdes de Paraná, Amigos de Camet de Mar del Plata, Barrio Belgrano de Villa Angela, La Barrana de Santa Rosa, Combatiente Olivera de Bariloche, Unión de Comodoro Rivadavia, Group Cata Eventos Deportivos de Catamarca, Los Diablos de Mar del Plata, Los Glaciares de Río Gallegos, Los Toldos de Buenos Aires, Paracao de Paraná, Paracao Amarillo de Paraná, Petroquímica de Comodoro Rivadavia, Rectificaciones Urquiza de Roque Saenz Peña, San Lorenzo de Santa Fe, San Rafael Mendoza, Sportivo Guadalupe de Santa Fe, Viajeros del Sur de Esquel
MASTER +60 (18 equipos): ACVUF de Ushuaia, Afuco de Villa María, Agrupación Jorge Ferez de Tres Arroyos, Amigos de Camet, Argentino de Pico Truncado, Veteranos Unidos de Chaco, Barrio Belgrano de Villa Angela, Combatiente Olivera de Bariloche, Comodoro Austral, Deportivo Feliciano, Group Cata Eventos Deportivos de Catamarca, La Caleta de Viedma, Los Glaciares de Río Gallegos, Parrilla El Chúcaro de Saenz Peña, Roda Eventos de Villa Angela, San Rafael Master, Selección Liga Mar y Sol de Mar del Plata.
SUPER MASTER +65 (10 equipos): ACFUV de Ushuaia, Afuco de Villa María, Amigos de Camet (Mar del Plata), Buenos Amigos de Santa Rosa (La Pampa), Club Atlético Rada Tilly, Villa Soledad de Salta, Paracao Paraná, Rectificaciones Urquiza de Saenz Peña, San Rafael (Mendoza), Viajeros del Sur de Esquel.
