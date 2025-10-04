Colapinto, frustrado en Singapur: “Estoy caliente porque tenía auto para pasar a la Q2”
Franco Colapinto expresó su enojo tras quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Singapur. El argentino, que mostró ritmo competitivo con el Alpine, aseguró que el tráfico le impidió concretar su mejor vuelta y alcanzar la Q2. Ahora apunta a recuperar posiciones en la carrera del domingo.
Colapinto quedó fuera en la Q1 del GP de Singapur. Credito: REUTERS/Athit Perawongmetha
El piloto argentino Franco Colapinto no ocultó su frustración tras quedar eliminado en la primera tanda de clasificación (Q1) del Gran Premio de Singapur. Pese a mostrar un buen ritmo con el Alpine, el tráfico en pista le impidió concretar una vuelta limpia y avanzar a la Q2.
El bonaerense fue uno de los primeros en salir a pista bajo las luces del circuito urbano de Marina Bay, marcando un tiempo inicial de 1m32s096. Luego, tras un breve paso por boxes, mejoró su registro a 1m31s002, ubicándose momentáneamente en la octava posición.
Colapinto quedó fuera en la Q1 del GP de Singapur.
Con el avance de la sesión, Colapinto cayó en el clasificador, pero se mantenía dentro del grupo de los 15 que accedían a la Q2 cuando se lanzaron los últimos intentos. En esa vuelta final, el argentino mejoró levemente a 1m30s982, pero no fue suficiente: terminó 18°, delante del Haas de Esteban Ocon y de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien sufrió problemas mecánicos.
Bronca por el tráfico
Al finalizar la sesión, Colapinto se mostró molesto por las condiciones que enfrentó en su vuelta decisiva.
“Fue buena la vuelta, pero tuve muchísimo tráfico. Tuve a (Liam) Lawson, a (Carlos) Sainz y a otro más tapando en el medio de la línea”, explicó en diálogo con ESPN Argentina.
El argentino señaló que la falta de aire limpio en el trazado fue clave:
Colapinto quedó fuera en la Q1 del GP de Singapur. Credito: REUTERS/Edgar Su
“Cuando estás a dos segundos de un auto, perdés carga aerodinámica y mucho grip. Me molestaron mucho. Estoy caliente porque teníamos buen auto para pasar. No era excelente, pero con un buen esfuerzo podíamos estar en Q2. Da mucha bronca, porque hay cosas que no se pueden controlar”, lamentó.
Enfocado en la carrera
De cara a la competencia del domingo, Colapinto aseguró que el equipo se enfocará en gestionar los neumáticos y aprovechar las oportunidades que ofrezca la carrera, en un circuito donde los errores suelen pagarse caro.
“Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar. Ya sabemos que el ritmo de carrera no es nuestro fuerte, pero intentaremos hacer lo mejor posible, cuidar las gomas y avanzar. Ojalá sea un mejor día que hoy”, cerró el piloto de Alpine.
La carrera del GP de Singapur se largará este domingo a las 9:00 (hora argentina) en el circuito urbano de Marina Bay.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.