Fórmula 1

Colapinto, frustrado en Singapur: “Estoy caliente porque tenía auto para pasar a la Q2”

Franco Colapinto expresó su enojo tras quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Singapur. El argentino, que mostró ritmo competitivo con el Alpine, aseguró que el tráfico le impidió concretar su mejor vuelta y alcanzar la Q2. Ahora apunta a recuperar posiciones en la carrera del domingo.