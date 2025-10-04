#HOY:

Colapinto mejora y finaliza 16° en una ajustada práctica libre del GP de Singapur

El argentino completó una sólida tercera práctica libre y finalizó 16° con el Alpine, a menos de un segundo del líder Max Verstappen. Los cinco primeros quedaron encerrados en apenas una décima. La clasificación será a las 10.

Franco Colapinto mostró una evolución positiva en la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.
 11:09
El piloto argentino, a bordo del Alpine, finalizó en el puesto 16° con un tiempo de 1m31s047, quedando a 0s899 del líder Max Verstappen y siendo el mejor representante del equipo francés en el circuito urbano de Marina Bay.

La tercera práctica libre (FP3) fue extremadamente pareja en la cima: los cinco primeros quedaron separados por menos de una décima de segundo. Max Verstappen (Red Bull) fue el más veloz con 1m30s148, apenas 17 milésimas por delante del McLaren de Oscar Piastri, mientras que George Russell (Mercedes) se ubicó tercero a 49 milésimas.

El top 5

Completaron el top cinco Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris, ambos con idéntico registro de 1m30s237, aunque el italiano quedó por delante por haber marcado su vuelta antes.

Durante los primeros minutos, Colapinto comenzó con un tiempo de 1m35s200 y fue mejorando progresivamente, incluso llegando a ocupar el décimo lugar en la mitad de la sesión. La bandera roja por el accidente de Liam Lawson interrumpió brevemente la acción, pero tras la reanudación, el argentino volvió a pista y consiguió un sólido rendimiento con neumáticos medios.

Mejoras

En los instantes finales, los equipos optaron por neumáticos blandos (C5) para sus simulacros de clasificación. Colapinto logró una buena vuelta antes de que el tráfico y las mejoras de otros pilotos lo relegaran al 16° lugar definitivo, confirmando un salto de rendimiento respecto al viernes.

Por su parte, su compañero Pierre Gasly tuvo una tanda complicada: debió abortar su intento rápido por un Hülkenberg lento en la línea de carrera y luego cometió un error en su último giro, terminando 19° con 1m31s643.

La clasificación del Gran Premio de Singapur se disputará este sábado desde las 10:00 (hora argentina), mientras que la última práctica libre dejó en claro que la lucha por la pole será una de las más apretadas del año.

