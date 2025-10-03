Alpine demora la decisión sobre el futuro de Franco Colapinto, pero destaca su progreso

El director general de Alpine, Steve Nielsen, aseguró que aún faltan varias carreras antes de definir el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 para 2026.
Franco Colapinto mostró una clara evolución en las últimas carreras de Fórmula 1 y logró igualar el rendimiento de Pierre Gasly. Desde Alpine confirmaron que su futuro como piloto titular aún no está definido y la decisión se tomará en las próximas competencias.
El director general de Alpine, Steve Nielsen, aseguró que aún faltan varias carreras antes de definir el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 para 2026.
Sin embargo, resaltó el avance del piloto argentino en las últimas competencias, donde logró igualar y superar en algunos aspectos a su compañero Pierre Gasly.
Colapinto, que debutó con el equipo en mayo reemplazando a Jack Doohan, atravesó un inicio difícil al volante del A525, un auto señalado como “impredecible” y con falta de ritmo.
Pese a eso, en las últimas cuatro clasificaciones superó en tres ocasiones a Gasly y también mostró mayor ritmo de carrera, aunque distintos factores lo privaron de mejores resultados en Monza y Bakú.
“Franco tuvo un comienzo complicado. Creo que eso se ha equilibrado. En las dos o tres últimas carreras ha estado a la altura de Pierre, lo cual es positivo”, señaló Nielsen durante la conferencia de prensa oficial en el Gran Premio de Singapur.
El piloto de Pilar, por su parte, reconoció que la adaptación no fue sencilla: “Cuando llegás a mitad de temporada, sin conocimiento del auto ni de los neumáticos, es difícil. Me llevó tiempo, pero ahora tengo confianza y sé en qué dirección ir. Con el equipo estamos trabajando mejor y eso me da tranquilidad”.
Si bien Colapinto cuenta con un contrato a largo plazo, su continuidad como titular no está asegurada. La definición se dará entre él y el piloto reserva Paul Aron. En este escenario, las últimas actuaciones del argentino juegan a su favor.
Nielsen fue claro respecto al proceso: “Tomaremos nuestra decisión sobre Franco y quien más esté en consideración cuando tengamos que hacerlo. Todavía faltan unas cuantas carreras para eso”.
