GP de Singapur

Alpine demora la decisión sobre el futuro de Franco Colapinto, pero destaca su progreso

Franco Colapinto mostró una clara evolución en las últimas carreras de Fórmula 1 y logró igualar el rendimiento de Pierre Gasly. Desde Alpine confirmaron que su futuro como piloto titular aún no está definido y la decisión se tomará en las próximas competencias.