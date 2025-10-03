#HOY:

Franco Colapinto finalizó 19° en la primera prueba del Gran Premio de Singapur

El argentino de Alpine no tuvo el mejor de los desempeños. El más rápido fue Fernando Alonso con su Aston Martin.

Franco Colapinto en Singapur. Crédito: REUTERS/Edgar Su
 10:49
Por: 

El argentino Franco Colapinto finalizó 19° este viernes por la mañana en la primera prueba del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

Mirá tambiénColapinto ante el desafío de un Alpine "impredecible" en Singapur

El piloto de Alpine no tuvo su mejor rendimiento en el Circuito Callejero de Marina Bay, la 18° fecha del campeonato 2025. Su compañero, el francés Pierre Gasly, terminó 13°.

Formula One F1 - Singapore Grand Prix - Marina Bay Street Circuit, Singapore - October 3, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Athit PerawongmethaFranco Colapinto en Singapur. Crédito: REUTERS/Athit Perawongmetha

El más rápido de la P1 fue el español de Aston Martin, Fernando Alonso, con tiempo de 1:30.116. Colapinto quedó a 2.208 segundos, siendo el peor registró ante el abandono del tailandés Alex Albon de Williams.

La clasificación final de la F1.La clasificación final de la F1.

Por este toque en el sector 1, Colapinto no pudo completar su primera vuelta rápida con blandas, ingresó a controlar el ala delantera y salió con duras hasta el final de la prueba. En el mismo momento, Gasly estableció su tiempo en cinco giros con blandas

El segundo fue el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, acompaña por detrás por el neerlandés Max Verstappen de Red Bull.

Los horarios del GP de Singapur

Viernes 3/10

Práctica libre 2 a las 10

Sábado 4/10

Práctica libre 3 a las 6:30

El sábado será clave para Colapinto, ya que a las 6:30 tendrá la tercera y última práctica libre en la que dispondrá de sus últimos intentos para poner su monoplaza a punto de cara a la clasificación, que será a partir de las 10 de la mañana.

Clasificación a las 10

Domingo 5/10

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur será este domingo 5 de octubre, a partir de las 9 de la mañana.

