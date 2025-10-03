Franco Colapinto finalizó 19° en la primera prueba del Gran Premio de Singapur

El argentino Franco Colapinto finalizó 19° este viernes por la mañana en la primera prueba del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.
El argentino de Alpine no tuvo el mejor de los desempeños. El más rápido fue Fernando Alonso con su Aston Martin.
El argentino Franco Colapinto finalizó 19° este viernes por la mañana en la primera prueba del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.
El piloto de Alpine no tuvo su mejor rendimiento en el Circuito Callejero de Marina Bay, la 18° fecha del campeonato 2025. Su compañero, el francés Pierre Gasly, terminó 13°.
El más rápido de la P1 fue el español de Aston Martin, Fernando Alonso, con tiempo de 1:30.116. Colapinto quedó a 2.208 segundos, siendo el peor registró ante el abandono del tailandés Alex Albon de Williams.
Por este toque en el sector 1, Colapinto no pudo completar su primera vuelta rápida con blandas, ingresó a controlar el ala delantera y salió con duras hasta el final de la prueba. En el mismo momento, Gasly estableció su tiempo en cinco giros con blandas
El segundo fue el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, acompaña por detrás por el neerlandés Max Verstappen de Red Bull.
Viernes 3/10
Práctica libre 2 a las 10
Sábado 4/10
Práctica libre 3 a las 6:30
El sábado será clave para Colapinto, ya que a las 6:30 tendrá la tercera y última práctica libre en la que dispondrá de sus últimos intentos para poner su monoplaza a punto de cara a la clasificación, que será a partir de las 10 de la mañana.
Clasificación a las 10
Domingo 5/10
Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur será este domingo 5 de octubre, a partir de las 9 de la mañana.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.