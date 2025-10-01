#HOY:

Pietro Fittipaldi, nieto del campeón Emerson, se suma al equipo Cadillac para la F1 2026

El piloto brasileño-estadounidense fue confirmado como tester y simulador en la flamante escudería que debutará en la Fórmula 1 en 2026. Ya trabaja en el desarrollo del auto.

Pietro Fittipaldi ya trabaja en el simulador del Cadillac F1 Team 2026.
 17:42
Por: 

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 no será una más. La histórica marca estadounidense debutará como escudería oficial en 2026, y empieza a tomar forma. Este martes, una noticia inesperada sacudió al paddock: Pietro Fittipaldi, nieto del bicampeón mundial Emerson Fittipaldi, fue anunciado como piloto de pruebas y simulador del equipo.

La confirmación llegó desde el propio piloto, que compartió un posteo en redes: “Estoy muy orgulloso de finalmente compartir que me he unido al Cadillac F1 Team. Hemos estado trabajando juntos en el desarrollo del coche de F1 2026”.

Junto a Carlos Reutemann en 1971. Foto: Revista AutomundoEmerson junto a Lole Reutemann en 1971. Foto: Revista Automundo

Rol clave en el desarrollo técnico

Fittipaldi reveló que ya lleva meses trabajando con los ingenieros del equipo: “Junto con mis compañeros de equipo hemos estado haciendo extensas pruebas de simulador y simulaciones completas de fin de semana de carrera para prepararnos”. Y cerró su mensaje con tono emotivo: “Es un privilegio aportar mi experiencia a un proyecto de esta escala y ser parte de una marca tan icónica como Cadillac”.

El piloto, de 27 años, tiene nacionalidad brasileña y estadounidense, y su llegada le da al proyecto un peso simbólico: su apellido está fuertemente ligado a la historia del automovilismo mundial.

Con pasado en la F1 y experiencia internacional

Pietro no es nuevo en la F1. Durante varios años fue piloto de pruebas en Haas, y debutó oficialmente en 2020 como reemplazante de Romain Grosjean tras su grave accidente en Baréin. En aquella temporada corrió los Grandes Premios de Sakhir y Abu Dhabi, con un 17° puesto como mejor resultado.

El piloto brasileño-estadounidense debutó en la F1 con Haas en 2020.El piloto brasileño-estadounidense debutó en la F1 con Haas en 2020.

Además, tuvo pasos por IndyCar (2018, 2021 y 2024), corrió dos veces las 24 Horas de Le Mans (2022 y 2023), y actualmente compite en la IMSA SportsCar dentro de la categoría LMP2, manejando prototipos estilo turismo.

Cadillac apuesta por la tradición y la tecnología

La elección de Fittipaldi como pieza del nuevo equipo Cadillac no es solo técnica, sino también simbólica. Vincularse a un apellido histórico como el suyo sirve para construir una narrativa que combine experiencia, prestigio y futuro. A medida que se acerca 2026, la expectativa por el desembarco de la marca estadounidense crece.

Cadillac, que llega de la mano de General Motors y el socio Andretti, aún no confirmó a sus pilotos titulares, pero empieza a mostrar señales claras de que su proyecto va en serio.

