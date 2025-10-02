Fórmula 1

Colapinto ante el desafío de un Alpine "impredecible" en Singapur

El piloto argentino afronta el Gran Premio de Singapur con un Alpine A525 impredecible y falto de ritmo. Colapinto busca repetir la buena actuación de 2023 en un trazado urbano exigente y bajo un intenso calor que pondrá a todos al límite.