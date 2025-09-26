Fórmula 1

En medio del caos de Alpine, Colapinto confía en Briatore: "Nos hará volver a la cima"

Colapinto fue fichado como piloto reserva desde Williams en enero y, tras los resultados decepcionantes de Jack Doohan, Briatore lo promovió al asiento titular de forma sorpresiva, debutando en el Gran Premio de Imola. Sin embargo, su llegada coincidió con uno de los momentos más complicados de la escudería francesa.