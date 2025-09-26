En medio del caos de Alpine, Colapinto confía en Briatore: "Nos hará volver a la cima"

Franco Colapinto, el joven piloto argentino de Alpine, habló sobre la intensa dinámica de trabajo con el jefe del equipo, Flavio Briatore, asegurando que el exigente enfoque del italiano ha sido clave para su desarrollo en la Fórmula 1.
Colapinto fue fichado como piloto reserva desde Williams en enero y, tras los resultados decepcionantes de Jack Doohan, Briatore lo promovió al asiento titular de forma sorpresiva, debutando en el Gran Premio de Imola. Sin embargo, su llegada coincidió con uno de los momentos más complicados de la escudería francesa.
En una extensa conversación para el podcast Beyond the Grid de la F1, Colapinto desgranó su relación con el líder, conocido por su estilo directo y sin filtros, incluso cuando se trata de críticas públicas.
"Tengo una muy buena relación con Flavio," dijo Colapinto. "Es duro con todos y su manera de hacer que el equipo trabaje y de motivar a la gente... a veces puede ser un poco fuerte, y si no lo conoces, puede parecerte un poco excesivo."
A pesar de que Briatore llegó a cuestionar públicamente la decisión de ascender tan pronto al piloto de 22 años, Colapinto asegura que no tiene problemas con el estilo del jefe, ya que lo ve como un motor de crecimiento.
"Es alguien en quien realmente confío y en quien creo que llevará a este equipo hacia adelante. Va a ayudar al equipo a volver a la cima, así que aprendí mucho de él este año," explicó Colapinto, añadiendo: "Me ha hecho mucho más fuerte mentalmente."
"Estoy muy agradecido, por supuesto, por la oportunidad que me dio, pero también por todo este proceso que estamos atravesando", concluyó el argentino.
El debut de Colapinto se ha visto opacado por la grave crisis de rendimiento de Alpine. Actualmente, el equipo se encuentra último en el Campeonato de Constructores, con solo 20 puntos sumados por Pierre Gasly en toda la temporada, y el propio Colapinto aún no ha logrado sumar unidades.
La escudería ha reconocido que gran parte de sus recursos ya están centrados en el proyecto del motor Mercedes para 2026.
A pesar de la desalentadora tabla de resultados, el argentino mantiene la moral alta. "Si miras los resultados, pensarías: 'Uf, va a ser muy difícil que Alpine salga de ahí'. Pero definitivamente siento que no nos estamos rindiendo," expresó el piloto.
Consultado sobre su futuro y la posibilidad de asegurar su asiento en la nueva era de 2026, Colapinto se mostró cauto, prefiriendo enfocarse en el presente.
"No lo sé, y la verdad es que no estoy muy enfocado en eso. Quiero seguir construyendo sobre lo que estamos haciendo este año. Hay mucho por aprender y todavía tengo mucho más por descubrir," afirmó. "El objetivo principal ahora es ir carrera a carrera, momento a momento, y ver dónde terminamos."
