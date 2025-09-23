La realidad de la reunión entre Franco Colapinto y Flavio Briatore

No es novedad que Franco Colapinto es rápido arriba de un coche F1 y tampoco es raro que intenten bajarle el precio en muchos lugares. Él y Flavio Briatore tuvieron una reunión en la previa de una carrera accidentada pero buena en Bakú y los rumores fueron más rápidos que Verstappen en un circuito callejero.
Entre las recientes grandes actuaciones de Franco, una entrevista exclusiva de The Race con el director italiano que trajo polémica y Gasly que declaró que pasan “cosas raras” en Alpine, el argentino ha sido de los pilotos más nombrados las últimas semanas de la Fórmula 1.
Alpine aún no ha oficializado quién ocupará el segundo puesto de la escudería en 2026 y pese a todo el ruido (negativo) que hay alrededor de ello, Colapinto sería la única opción correcta.
Una entrevista polémica
Briatore, en diálogo con The Race hace unos días, dijo que la lucha está entre Paul Aron y Colapinto. ¿Eso pasó así? Sí, pero el contexto es todo. Esa entrevista se dio con el objetivo de poner el nombre de Mick Schumacher en el aire de nuevo.
-The Race: ¿Cuántas chances tiene Mick Schumacher de volver a F1 con Alpine en 2026?
-Briatore: Mick está afuera hace muchos años…
Eso es una cita directa de la charla que mantuvieron dos periodistas alemanes con el italiano, que negó rotundamente la vuelta del compatriota de los entrevistadores y tras eso… llegaron las preguntas complicadas.
En vez de hablar bien del presente de Colapinto y como entendió el duro monoplaza que tiene Alpine este año sin una pretemporada, comenzaron a lanzar nombres como Paul Aron, Alex Dunne y ¡Jack Doohan! Sí, el australiano que le costó millones en arreglos a la escudería francesa.
Ante estas consultas desesperadas, Briatore hizo lo mejor que sabe hacer: desviar el problema y crear titulares para los medios de noticias.
Franco Colapinto, en pista con el A525: sufrió un toque de Albon pero mantuvo ritmo competitivo. Foto: Reuters
Cuál es la realidad de Alpine
Con las dudas despejadas sobre lo que dijo Briatore; Paul Aron es talentoso, tiene un buen historial en las categorías menores pero está lejos del nivel actual del argentino.
Franco Colapinto llegó cuestionado al A525, con los ingenieros en desacuerdo con la decisión de echar a Doohan y con un clima muy negativo en Alpine. De a poco y con algunos choques para conocer los límites del auto, Franco fue ganando confianza propia y con sus compañeros.
Noches largas junto a los ingenieros y muchas horas en el simulador consiguieron que se ponga a la par del rendimiento de un piloto de elite como Pierre Gasly. Incomodandolo tanto adentro de la pista que el francés salió a declarar tras Bakú: "No hay mucho que contar. No tenemos velocidad. Hay cosas bastante extrañas sobre las que tendremos que trabajar", advirtió.
Alpine aún no definió al segundo piloto para 2026: Colapinto es el favorito adentro del equipo. Foto: Reuters
Gasly estuvo casi veinte minutos intentando adelantar a Colapinto al final de la carrera -que defendía el puesto 18 tras ser chocado por Albon- y su única salvación fue cuando a Franco no le quedó otra que dejar pasar al campeón Max Verstappen, aprovechando la situación y espacio.
El propio ingeniero del argentino lo felicitó por radio tras cruzar la meta: “Hoy manejaste muy bien, amigo. Seguís mostrando mejoras. Gracias por el esfuerzo”. En el equipo, la percepción sobre Franco es cada vez mejor y su proyección entusiasma.
De todos modos, Gasly quiere que el argentino se quede, los ingenieros lo valoran mucho y Briatore… también. Adentro de la escudería parece no haber mucha discusión sobre el tema. Franco y su gran presente con un monoplaza por momentos inmanejable sugieren que el puesto en 2026, es albiceleste.
