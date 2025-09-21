Albon chocó a Colapinto y lo dejó último en Azerbaiyán

Franco Colapinto vivió un domingo para el olvido en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino, que venía realizando una carrera sólida con buenas perspectivas de sumar sus primeros puntos del año en la Fórmula 1, fue embestido por su ex compañero Alexander Albon apenas salió de boxes y quedó relegado al fondo del clasificador.
El momento del toque
La acción se produjo poco después del primer paso por boxes. Colapinto regresó a pista justo por delante del tailandés, pero Albon no esperó ni una curva: intentó pasarlo de inmediato y terminó chocándolo desde atrás en la zona de frenaje. El impacto desacomodó por completo al argentino, que rozó los muros y perdió más de 15 segundos.
Aunque el auto de Alpine no sufrió daños estructurales graves, el incidente lo condenó a pelear por nada. Colapinto pasó del sueño de los puntos al último lugar, sin chances de remontada en un trazado urbano tan exigente como el de Azerbaiyán.
Una carrera que pintaba bien
Hasta el momento del toque, Colapinto venía ejecutando una estrategia efectiva, con buen ritmo y tiempos competitivos en relación a sus compañeros de media tabla. Había ganado posiciones en la largada y mantenía la calma en un circuito propenso al caos.
El golpe de Albon, tan evitable como inoportuno, frustró lo que podía ser su primera alegría en el campeonato 2025. Desde el box de Alpine hubo gestos de fastidio, pero no declaraciones oficiales al cierre de esta edición.
Video de la maniobra
En redes sociales comenzaron a circular rápidamente las imágenes del toque, donde se ve con claridad la impaciencia del piloto de Williams y la maniobra temeraria que terminó arruinando la carrera del argentino. Los fanáticos, especialmente los del joven de Pilar, manifestaron su enojo en los comentarios.
