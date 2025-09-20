GP de Azerbaiyan

Colapinto tras el choque en Bakú: "El viento levantó la parte trasera del coche"

El piloto argentino, que venía con un ritmo prometedor, perdió el control de su monoplaza en una curva clave del circuito de Bakú. Tras el choque, Colapinto atribuyó el incidente a las fuertes ráfagas de viento, lamentando no haber podido completar una vuelta que, según él, lo habría clasificado a la Q2.