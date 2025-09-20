Colapinto tras el choque en Bakú: "El viento levantó la parte trasera del coche"
El piloto argentino, que venía con un ritmo prometedor, perdió el control de su monoplaza en una curva clave del circuito de Bakú. Tras el choque, Colapinto atribuyó el incidente a las fuertes ráfagas de viento, lamentando no haber podido completar una vuelta que, según él, lo habría clasificado a la Q2.
Franco Colapinto no tuvo el mejor final en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán. En la ronda número 17 de la temporada 2025, el piloto argentino sufrió un accidente en el circuito urbano de Bakú, lo que lo dejó sin la posibilidad de mejorar su tiempo y avanzar a la siguiente etapa.
Colapinto había mostrado un ritmo prometedor al principio de la sesión, llegando a colocarse décimo con una vuelta de 1m42s779. Sin embargo, un choque de Nico Hülkenberg causó la segunda bandera roja del día, interrumpiendo su buen momento.
Tras la reanudación, el piloto de Alpine salió tarde a la pista y, mientras intentaba escalar posiciones, perdió el control de la parte trasera de su monoplaza en la curva 4. El impacto contra las defensas generó la tercera bandera roja de la clasificación y puso fin a su participación.
El fuerte impacto puso fin a su clasificación, relegándolo a una posición de salida menos favorable para la carrera de mañana.
El incidente de Colapinto ocurrió justo después de que su compañero de equipo, Pierre Gasly, también tuviera un problema en la misma curva. Aunque el francés logró tomar la vía de escape y evitar el choque, su presencia en ese lugar impidió que Colapinto hiciera lo mismo.
La explicación del piloto: “El viento levantó la parte trasera del coche”
Después de la sesión, Colapinto explicó a la prensa que el fuerte viento fue un factor clave en su accidente.
“Fue bastante complicado. Probablemente había mucho viento allí, muchas ráfagas, y entré en la curva y perdí completamente la parte trasera”, detalló. “Realmente no sé bien la razón, pero supongo que fue por mucho viento de cola. Creo que había ráfagas de 60-80 km/h y, cuando te golpean así, levantan la parte trasera y simplemente perdí el coche por completo”.
Además, reconoció que la situación de Gasly pudo haberlo distraído: “Siempre es una distracción cuando alguien se va por la vía de escape y no sabes si va a volver en reversa o qué va a hacer. Pero eso no quita que yo haya perdido completamente la parte trasera, de forma muy agresiva. En este momento no sé la razón exacta, necesito ver los datos”.
Optimismo a pesar del resultado
A pesar del mal resultado, el argentino se mostró optimista. Lamentó no haber podido completar su vuelta, ya que sentía que tenía el ritmo para avanzar.
“Venía tres décimas arriba después de las tres primeras curvas. El neumático medio era mejor, y yo iba con el medio, así que tenía mucho margen para mejorar. Creo que habría pasado de ronda”, afirmó.
Colapinto concluyó con una reflexión sobre su enfoque arriesgado: “Siempre prefiero tener un pequeño accidente cuando voy rápido que ser lento y nunca tener daños”. Destacó que, a pesar del contratiempo, el equipo ha dado pasos importantes y que seguirán trabajando para encontrar el ritmo en los próximos circuitos.
