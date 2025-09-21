GP de Azerbaiyán: dominó Verstappen y a Colapinto le arruinaron la carrera

Franco Colapinto vivió un domingo frustrante en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino finalizó en el 19° lugar del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en una carrera que comenzó con buenas sensaciones, pero terminó cuesta arriba tras un incidente con su excompañero Alex Albon.
Previo a la ida a boxes y el choque, Franco defendía el puesto 13 contra Stroll. Foto: Reuters
Buen arranque, peor desenlace
Colapinto había largado desde el puesto 16 y se vio favorecido por el abandono prematuro de Oscar Piastri, líder del campeonato, en la primera vuelta. Tras un relanzamiento limpio, llegó a escalar hasta la 13ª posición en su mejor momento.
Pero en la vuelta 18, justo después de su primera parada en boxes, Colapinto salió a pista por delante de Albon, que lo tocó en la rueda trasera izquierda. El toque lo hizo trompear y perder todo el ritmo de carrera. Aunque pudo continuar sin daños visibles, nunca logró recuperarse.
Verstappen intratable, con Russell y Sainz en el podio
Mientras el argentino luchaba en el fondo del clasificador, Max Verstappen dominó de punta a punta y se quedó con su cuarto triunfo de la temporada. El neerlandés de Red Bull ganó sin sobresaltos y achicó distancias en el campeonato tras el abandono de Piastri.
George Russell (Mercedes) fue segundo, con una gran estrategia de boxes, y Carlos Sainz (Williams) completó el podio, en una actuación que fue reconocida por los fanáticos como “la del día”. Para el español, significó su primer podio con la escudería británica.
Podio sin naranja en Bakú. Foto: Reuters
Sanción para Albon y cierre amargo para Alpine
La dirección de carrera penalizó con 10 segundos a Alex Albon por el toque a Colapinto, pero el daño ya estaba hecho. Franco terminó apenas por delante de su compañero Pierre Gasly, en otro domingo difícil para Alpine, que no encuentra regularidad.
El equipo había anunciado cambios en el chasis y la caja del A525 del argentino tras el choque en clasificación. Pero ni eso fue suficiente para evitar una nueva frustración.
Otra carrera que Franco hace todo lo que puede para lograr buenos resultados pero la suerte no está de su lado. Pese a que la ida a boxes fue algo prematura por como le estaba yendo al argentino, ese choque de Albon era impredecible.
