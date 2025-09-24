Colapinto reveló cómo la soledad y vivir en una fábrica a los 14 años forjaron su camino a la élite
Fue en el podcast "Más allá de la parrilla". Los sacrificios de su adolescencia en Italia —cuando vivió sobre una fábrica y lejos de su familia—, la “presión extrema” de su debut con Williams en 2024 y el rigor de Flavio Briatore. A las puertas del cierre de 2025, asegura que esa madurez lo prepara para lo que viene en Alpine.
Llegó el turno de Franco Colapinto en el podcast "Más allá de la parrilla" de la Fórmula 1 y no defraudó. El pilarense aterrizó en Europa con 13/14 años para correr en karting, Italia fue el punto de partida y la fábrica del equipo CRG, su techo. La familia no podía costear la temporada; el equipo le cedió un departamento sobre el taller. Era literal: dormía arriba de los chasis.
Colapinto estaba completamente solo. No tenía manager ni a nadie con un rol parental que lo cuidara diariamente. Si bien compartía con los mecánicos durante el día, el entorno era industrial y carecía de vida social.
El piloto admitió que experimentó una gran nostalgia muchas veces. Los peores momentos eran cuando las cosas no salían bien en la pista, o durante los fines de semana y festivos. Franco dijo que los domingos extrañaba mucho los asados en familia.
Cuando la fábrica cerraba y todos se iban, él se quedaba solo. Para pasar el tiempo, iba shoppings para comprar ropa o dedicaba tiempo a cocinar. Él recuerda que ese fue su "pico de cocina" entre risas.
Franco Colapinto en su etapa de karting europeo
Otra escuela
El sacrificio personal fue extremo. Al viajar a Inglaterra con 14 años, en una ocasión con el equipo, una mujer al revisar su pasaporte se molestó y le dijo: "No podes estar acá, deberías estar en la escuela".
Colapinto defendió que su mejor escuela fue "vivir una vida que nadie más está viviendo". Asegura que aprendió "por las cosas difíciles". Pasar por estas situaciones en solitario lo obligó a madurar. Sintió que se volvió "3 o 4 años mayor" de lo que era en el aspecto mental en un periodo corto. Se hizo "muy duro y muy fuerte por dentro".
Su experiencia en solitario lo transformó en una persona más individualista. Actualmente, le resulta complicado vivir con otras personas, incluso con su familia en Argentina, porque disfruta de su propia rutina.
Sus padres, por permitirle ir tan joven a un lugar donde no conocía el idioma y no tenía apartamento, fueron considerados "locos" por muchos. Colapinto está inmensamente agradecido de que lo dejaran ir, un acto "muy difícil de hacer" para ellos.
Franco Colapinto en CRG
Inspiración y sacrificios
La carrera de Colapinto contó con influencias tempranas importantes, como su padre Aníbal, quien había competido en motos y tuvo un equipo de TC (Turismo Carretera) en Argentina. De niño, Franco pasaba tiempo solo en el paddock, le encantaba la parte mecánica, y esperaba la apertura de la carpa de los mecánicos.
Una inspiración clave, además de Senna, fue Rubens Barrichello. En Estados Unidos tras una carrera desastrosa donde Colapinto sufrió una penalización de 35 puestos en el karting, Barrichello se acercó a la carpa del joven piloto y le dijo: "Nunca te rindas, sé lo difícil que es ser sudamericano".
Para irse a Europa, Colapinto también tuvo que renunciar a su educación técnica. Había entrado a una escuela técnica de ingeniería que le gustaba y de la que habría salido con un "muy buen título", pero no podía hacer ambas cosas. Se graduó, de forma remota, recién en diciembre del año pasado, a los 21 años.
El debut en F1
El salto a la Fórmula 1 a mediados de 2024 con Williams fue sin pruebas ni preparación. Según Colapinto fue como un paracaidista en la máxima categoría. Esta situación le impuso la mayor presión que había experimentado en toda su carrera. Sin embargo, al superarla, sintió que "nada podría vencerle".
Su éxito inicial, con un P12 en Monza y Q3 y puntos en Bakú, generó un shock en Argentina y el mundo. Desde Lole Reutemann que un argentino no sumaba puntos en F1.
Franco en Williams. Foto: Reuters
A pesar del buen inicio, la temporada 2024 tuvo un final complicado y difícil. Los problemas se acumularon a partir del GP de Brasil. Sufrió su primer accidente en Interlagos, y su abuelo falleció justo el viernes de esa carrera. Luego, en Las Vegas, tuvo un gran choque que marcó el resto de la temporada.
A raíz de los accidentes, Colapinto tuvo que correr con piezas viejas, lo que le impidió terminar el año como hubiera querido. Franco señaló que estos momentos complicados le dieron "mucha más fuerza" y le permitieron aprender mucho más. Él enfatiza que es más fácil "aprender y volverse más fuerte cuando estás en el fondo".
El desafío Alpine
La temporada actual con Alpine ha sido más difícil de adaptar que el Williams de 2024. En Williams, ya había trabajado un año en el simulador, entendiendo la filosofía del coche. En Alpine, no tuvo influencia en el desarrollo del coche porque fue configurado para otros pilotos, como Pierre Gasly y Esteban Ocon.
Colapinto tuvo que trabajar arduamente con los ingenieros, ganando confianza interna. El coche de este año ha estado configurado "muy para Pierre". El argentino está "aprendiendo todo" de Gasly. El francés, quien es el líder del equipo, ha estado desarrollando el coche y conoce "cada pequeño detalle" y las limitaciones técnicas.
Su desempeño en pista incomodó incluso a Pierre. En Bakú, Gasly se quejó de que "hay cosas bastante extrañas" en el rendimiento de Alpine, tras tener problemas para adelantar a Colapinto.
"Briatore es muy duro con todos". Foto: Reuters
La voz de Briatore
La relación de Colapinto con el director Flavio Briatore es "muy buena", aunque Franco admitió que es "duro con todos". El pilarense está agradecido con él por todo el proceso, porque lo ha hecho "mucho más fuerte mentalmente". Él cree que los años difíciles son los que "hacen la diferencia" cuando se empieza a ganar.
El piloto utiliza estas experiencias para capitalizar esas cosas y volverse"mucho más fuerte, lo cual será bueno para el futuro y lo preparará para competir en la cima.
Dentro de la escudería, la percepción sobre Franco es cada vez mejor, y su proyección entusiasma. Aunque Alpine no ha oficializado su segundo piloto para 2026, Colapinto es la opción más sólida y el favorito interno.
La trayectoria de Colapinto, marcada por la autogestión extrema desde la niñez y el rigor de los desafíos técnicos y mentales, es la prueba de fuego necesaria. Es el perfil de un piloto que, habiendo superado la soledad máxima, está listo para el momento en que el coche de Alpine sea lo suficientemente bueno para estar en los puntos.
