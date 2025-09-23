Fórmula 1

La verdadera prueba de fuego: por qué Singapur definirá las aspiraciones de Verstappen en el título

Este resurgimiento de Red Bull marca un cambio significativo, ya que el equipo había quedado rezagado frente a McLaren, Ferrari y Mercedes después de dominar las temporadas 2022 y 2023. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, afirmó a la cadena austríaca ORF que "la esperanza se ha reavivado", destacando que las cuatro victorias del equipo hasta la fecha demuestran un claro avance.