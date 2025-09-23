La verdadera prueba de fuego: por qué Singapur definirá las aspiraciones de Verstappen en el título
Este resurgimiento de Red Bull marca un cambio significativo, ya que el equipo había quedado rezagado frente a McLaren, Ferrari y Mercedes después de dominar las temporadas 2022 y 2023. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, afirmó a la cadena austríaca ORF que "la esperanza se ha reavivado", destacando que las cuatro victorias del equipo hasta la fecha demuestran un claro avance.
Según Verstappen, la clave del resurgimiento fue un cambio en el suelo del monoplaza y una mejor "comprensión del coche".
Tras ganar los dos últimos grandes premios en Monza y Bakú, Max Verstappen ha reavivado las esperanzas de su equipo en la lucha por el título. Con siete carreras por delante, el bicampeón ha reducido su desventaja con el líder, Oscar Piastri, a 69 puntos, aunque con su compañero Lando Norris entre ambos en la tabla.
El cambio de rumbo de Red Bull
Según Verstappen, la clave del resurgimiento fue un cambio en el suelo del monoplaza y una mejor "comprensión del coche".
Según Verstappen, la clave del resurgimiento fue un cambio en el suelo del monoplaza y una mejor "comprensión del coche".
Marko confirmó que la mejoría no es una casualidad, sino el resultado de un enfoque diferente. "La tendencia es que no es el mismo circuito, tampoco son tan similares, y aquí hemos tenido problemas los últimos dos años", señaló Marko en Bakú, donde Red Bull no subió al podio en 2024, a pesar de haber logrado un 1-2 en 2023. "Esto demuestra que el coche ha dado un gran paso adelante".
A pesar de las mejoras, Verstappen se mantiene cauto sobre sus posibilidades de defender el título. "Es mucho. Básicamente, todo tiene que salir perfecto de mi parte, y luego un poco de suerte de la suya", declaró a Sky Sports F1, aunque calificó las dos últimas carreras como "increíbles".
Singapur, la prueba definitiva
La prueba de fuego para Red Bull será la próxima cita en Singapur, un circuito que ha sido un punto débil para el equipo. De las 67 victorias de Verstappen, ninguna ha sido en el país asiático, donde las altas temperaturas, los baches y la exigencia de alta carga aerodinámica perjudican al monoplaza de Red Bull. El mejor ejemplo fue 2023, cuando fue la única carrera en la que Verstappen no subió al podio.
Marko lo tiene claro: "No se trata solo de la alta carga aerodinámica, es que allí siempre hace un calor infernal, y a nuestro coche tampoco parece gustarle mucho eso. Así que será el verdadero punto de referencia para saber dónde estamos".
La competencia también lo sabe. El jefe de McLaren, Andrea Stella, ha afirmado que no descartan a Verstappen, una opinión que Piastri y Norris respaldan. Sin embargo, Marko prefiere esperar: "Espero que sea así, pero lo pensaré después de Singapur. Si somos competitivos allí, entonces tal vez podamos empezar a soñar".
El rol del compañero de equipo
El artículo también analiza el rendimiento del compañero de Verstappen, Yuki Tsunoda, quien ha ocupado el puesto 17 en el campeonato, siguiendo la tendencia de otros pilotos que han tenido dificultades para igualar el ritmo de Verstappen. No obstante, el rendimiento de Tsunoda ha mejorado en las últimas carreras, con dos finales en los puntos, incluido un sexto lugar en Bakú.
"Definitivamente tenemos más confianza en las próximas carreras", declaró Tsunoda. "Estoy seguro de que no vamos a rendirnos con esta temporada, especialmente asegurando el campeonato de pilotos para Max".
