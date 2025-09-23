La batalla final se traslada a Japón: El WEC llega a Fuji con múltiples títulos en juego

La “Tierra del Sol Naciente” es uno de los cinco países que han albergado diez o más carreras desde el inicio de la serie, siendo Fuji parte del calendario en la temporada inaugural del FIA WEC en 2012.
El Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA llegará este fin de semana (26-28 de septiembre) al circuito Fuji Speedway de Japón para disputar la penúltima prueba de la temporada 2025, en la que los competidores lucharán por brillar a la sombra de la cima más alta del país.
Con una ubicación espectacular a los pies del monte Fuji, el emblemático monte del que toma su nombre, el Fuji Speedway se concibió originalmente como un super óvalo totalmente inclinado antes de convertirse en el circuito de carreras que llevó la Fórmula 1 a Asia por primera vez en 1976.
A pesar de ser la segunda vuelta más corta del calendario del FIA WEC con 4.563 km, la recta principal del circuito (de 1.475 km) es una de las más largas de este deporte, lo que permite a los pilotos explotar al máximo el potencial de sus coches y alcanzar velocidades máximas superiores a los 330 km/h.
Toyota, propietaria del circuito desde el año 2000, ha ganado nueve de las once carreras disputadas hasta la fecha para deleite de las decenas de miles de seguidores locales que acuden regularmente a apoyar a su equipo. Este porcentaje de victorias equivale a casi el 20% del total de triunfos de la marca.
Sin embargo, la marca japonesa -campeona reinante del título de fabricantes- ha tenido una defensa del título decepcionante este año y llega con el objetivo de acabar con su racha negativa más larga, de seis carreras sin subir al podio. Ningún piloto ha ganado más veces las 6 Horas de Fuji que el cuatro veces ganador Sébastien Buemi. La estrella suiza aspira a sumar un quinto triunfo a su palmarés al volante del TOYOTA GAZOO Racing GR010 Hybrid n.º 8.
Toyota ha permanecido invicta en la batalla de fabricantes durante las últimas seis temporadas, pero en 2025, Ferrari parece dispuesta a arrebatarle el trofeo del campeonato mundial y podría hacerlo este mismo fin de semana. Para lograrlo, el Cavallino Rampante tendrá que superar el desafío de un Porsche resurgido después de que Kévin Estre, Laurens Vanthoor y Matt Campbell lograran la primera victoria de la campaña del fabricante alemán en Texas a principios de este mes.
Antes de eso, la última vez que el equipo Porsche Penske Motorsport n.º 6 había subido al escalón más alto fue en Fuji hace 12 meses, un resultado que catapultó a Estre, Vanthoor y André Lotterer a la cima del campeonato mundial. El francés y el belga vuelven este fin de semana a su alineación habitual de dos pilotos y, si consiguen repetir el resultado que obtuvieron en Japón el año pasado, podrían retrasar la coronación de Ferrari.
En la lucha por el título de pilotos en la categoría reina de Hypercar, este año, se trata de un enfrentamiento de Ferrari vs. Ferrari, con solo 15 puntos de diferencia entre el Ferrari AF Corse n.º 51 y el AF Corse 499P n.º 83, de gestión privada.
Cabe destacar que la próxima carrera supondrá la 25° participación de Antonio Giovinazzi en la serie, ya que el italiano debutó en el FIA WEC en Fuji en 2016, mientras que sus compañeros de equipo James Calado y Alessandro Pier Guidi han ganado dos veces la categoría GTE Pro en este circuito.
Sin embargo, a juzgar por los resultados recientes, parece probable que la batalla por la victoria este fin de semana se dispute entre más equipos además de Ferrari, Porsche y Toyota. Cadillac consiguió su primera pole position en el campeonato en Japón la temporada pasada y, desde entonces, ha sumado dos poles más a su palmarés, así como una brillante victoria gracias a su dominio en Brasil.
Fuji fue el escenario del primer podio de BMW en la máxima categoría en 2024, con la marca bávara flanqueada en el podio por Alpine, que también había brillado allí con el predecesor del A424, el A480.
El también fabricante francés, Peugeot, celebró su mejor resultado conjunto en la era Hypercar recientemente en Austin, en una carrera en la que el Valkyrie de Aston Martin protagonizó su actuación más competitiva hasta la fecha. Ambos intentarán mantener este momento de ascenso este fin de semana.
La situación en LMGT3 es igualmente impredecible. Las últimas cuatro victorias en 2025 se han repartido a partes iguales entre cuatro marcas: Ferrari, Porsche, Lexus y McLaren. Ninguna clase GT ha visto nunca prevalecer a cinco marcas diferentes seguidas.
Hace doce meses, en Japón, la Ferrari n.º 54 de VISTA AF Corse se quedó con la victoria tras partir desde la novena posición de la grilla, la tercera posición más retrasada en la que se ha logrado ganar en esta categoría.
Tras haber sido privada del triunfo en la última ronda en COTA debido a una penalización posterior a la carrera, la escudería italiana estará ansiosa por recuperarse rápidamente. Ferrari y Aston Martin comparten el récord de victorias en GT en Fuji, mientras que Manthey intentará repetir el rendimiento que le valió el campeonato el año pasado con su Porsche 911.
Las esperanzas locales recaerán, finalmente, sobre los hombros de Marino Sato, nacido en Yokohama, que llega tras su primera victoria en el FIA WEC con United Autosports en Texas. El piloto de 26 años también registró la vuelta más rápida de LMGT3 hasta la fecha en Fuji, durante la FP1 de la temporada pasada.
Las 6 Horas de Fuji marcarán la carrera número 100 en la historia del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, con cuatro de los pilotos que disputaron la prueba inaugural en Sebring en 2012 listos para competir este fin de semana: Loïc Duval, Frédéric Makowiecki y Neel Jani en la categoría Hypercar, y el líder de LMGT3, Richard Lietz.
Esto significa que, además de los cruciales puntos para el campeonato, hay mucho orgullo en juego en Japón, ya que los protagonistas pelearán por inscribir sus nombres en los libros de récords de la historia del FIA WEC.
Horarios 6 horas de Fuji (Horarios de Argentina)
Jueves 25 de septiembre
22:15hs: Entrenamientos libres 1
Viernes 26 de septiembre
02:30hs: Entrenamientos libres 2
21:50hs: Entrenamientos libres 3
Sábado 27 de septiembre
02:20hs: Clasificación + Hyperpole
23hs: 6 horas de Fuji (En vivo por el canal oficial del FIA WEC en YouTube)
