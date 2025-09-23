Automovilismo

La batalla final se traslada a Japón: El WEC llega a Fuji con múltiples títulos en juego

El Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA llegará este fin de semana (26-28 de septiembre) al circuito Fuji Speedway de Japón para disputar la penúltima prueba de la temporada 2025, en la que los competidores lucharán por brillar a la sombra de la cima más alta del país.