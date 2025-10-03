Singapur: Colapinto cerró la FP2 en el puesto 19 con un Alpine sin respuestas

El piloto argentino de Alpine finalizó 19° en la segunda práctica libre y sigue sin poder escapar del fondo de la tabla en Marina Bay.
Entre el calor, las interrupciones y los problemas del A525, el argentino no pudo escapar del fondo en la segunda práctica del Gran Premio. Este sábado, la acción continuará con la tercera práctica libre a las 6:30 (hora argentina), mientras que la clasificación será a las 10:00, donde Colapinto buscará dar un paso adelante y recuperar confianza.
Franco Colapinto continúa enfrentando las dificultades del A525 en el Gran Premio de Singapur. Tras ubicarse 19° en la primera práctica libre, volvió a salir a pista en la FP2 con el objetivo de acercarse al resto.
Sin embargo, entre el intenso calor y la humedad del circuito urbano de Marina Bay, además de dos banderas rojas por los accidentes de George Russell y Liam Lawson, su trabajo se vio nuevamente interrumpido.
En su mejor intento, el argentino marcó un tiempo de 1.33.139, que lo dejó en la 19ª posición, solo por delante de Russell, quien apenas pudo girar tras su accidente en la curva 15.
Mientras tanto, Colapinto sigue corriendo sin certezas sobre su futuro en la Fórmula 1 para 2026. El equipo Alpine todavía no confirmó su alineación, y el argentino intenta aprovechar cada salida a pista para mostrar su potencial.
Con la luz artificial ya encendida al 100 por ciento, la situación fue diferente a la de la primera práctica y regresó la situación a su nivel con los McLaren en la cima de la clasificación durante la simulación con los neumáticos medios.
Oscar Piastri saltó en los primeros 15 minutos a la cima con un registro de 1m31.706s, mientras que Lando Norris se colocó a siete milésimas en su último intento con la goma amarilla seguido por Lewis Hamilton a una décima de segundo.
