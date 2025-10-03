Fórmula 1

Singapur: Colapinto cerró la FP2 en el puesto 19 con un Alpine sin respuestas

Entre el calor, las interrupciones y los problemas del A525, el argentino no pudo escapar del fondo en la segunda práctica del Gran Premio. Este sábado, la acción continuará con la tercera práctica libre a las 6:30 (hora argentina), mientras que la clasificación será a las 10:00, donde Colapinto buscará dar un paso adelante y recuperar confianza.