Colapinto no logró avanzar a la Q2 y largará 18° en el GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto no pudo superar la primera tanda de clasificación del Gran Premio de Singapur y deberá largar desde la posición 18° en la carrera del domingo.
El piloto argentino quedó eliminado en la primera tanda clasificatoria, pese a haber mostrado una mejora en la última práctica libre, este sábado por la mañana. La carrera se disputará este domingo a las 9 hora argentina.
Pese a mostrar una mejora en la última práctica libre, el joven de Alpine no consiguió redondear una vuelta limpia en los instantes finales de la Q1, quedando fuera por escaso margen.
La actividad en el circuito urbano de Marina Bay se disputó bajo un intenso calor y una humedad sofocante, que complicaron la adherencia de los neumáticos y la gestión de la energía en las unidades de potencia.
En esas condiciones, Colapinto volvió a mostrarse competitivo en los primeros minutos de la sesión, repitiendo parte del rendimiento exhibido en la FP3, donde había terminado 16°.
En su primer intento de vuelta rápida, el argentino marcó un tiempo de 1m32s096, que lo ubicó momentáneamente segundo.
Sin embargo, a medida que el resto de los pilotos completó sus giros, cayó varias posiciones. Determinado a mejorar, Colapinto logró luego un giro de 1m31s002, que lo llevó al octavo lugar provisional y lo dejó muy cerca de romper la barrera del minuto treinta y uno.
Tras un breve paso por boxes para realizar ajustes en el Alpine A525, salió a pista para un último intento. Sin embargo, una pequeña pérdida de tracción en el tercer sector le impidió mejorar su registro y lo relegó definitivamente al 18° puesto, quedando eliminado en la Q1.
Aun así, el rendimiento mostró señales de avance respecto al viernes, en un circuito que exige al máximo tanto al piloto como al monoplaza.
La sesión clasificatoria se daba en un contexto especial para Colapinto, mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro en la Fórmula 1. Una buena actuación podía haber reforzado su candidatura para mantenerse en Alpine o ser promovido a un asiento titular en 2026, tema que el equipo francés aún no confirmó oficialmente.
La carrera del Gran Premio de Singapur se pondrá en marcha este domingo a las 9:00 hora argentina, con el neerlandés Max Verstappen partiendo desde la pole position. Para Colapinto, la estrategia y el ritmo de carrera serán claves para intentar avanzar posiciones en un trazado donde los sobrepasos son siempre un desafío.
