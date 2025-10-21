Etcheverry avanza en el ATP 500 de Viena; Carabelli cayó

Tomás Etcheverry avanzó a la segunda ronda del ATP 500 de Viena tras vencer a Nicolai Budkov Kjaer por 6-3 y 6-3. El triunfo llegó en 69 minutos en la pista cubierta del Erste Bank Open, dentro de la primera jornada del torneo que se disputó entre el 20 y el 26 de octubre de 2025. Etcheverry conectó seis aces y no cometió dobles faltas, y cerró el partido con dos quiebres en el primer set y uno en el segundo.
El platense, 60º del ranking ATP, exhibió una continuidad que lo acompaña en el cierre de la temporada: registró buenos pasos por los ATP 250 de Hangzhou y Estocolmo, y acumuló un 71,4% de triunfos en pista cubierta esta temporada. De hecho, su balance en torneos ATP sobre superficie cubierta suma tres victorias y una derrota reportadas por Infosys ATP, a las que se agregan otros dos triunfos en Copa Davis, de acuerdo con el informe oficial del torneo.
En la misma jornada, Camilo Ugo Carabelli perdió en su debut frente al austríaco Filip Misolic por 7-5 y 7-6(6) en dos horas y 15 minutos. El local cerró el encuentro en un tiebreak apretado y se convirtió en el primer austríaco en ganar en Viena desde Dominic Thiem en 2022, según el registro de resultados del torneo. Además, la actividad del día incluyó la expectativa por el partido de Francisco Cerúndolo, que debía enfrentar a Alex Michelsen por un lugar entre los 16 mejores del certamen.
Etcheverry avanza en el ATP 500 de Viena
El partido de Etcheverry y sus números
Etcheverry controló el encuentro con un servicio sólido y un juego consistente desde el fondo. Sumó seis aces y no registró dobles faltas, lo que le permitió manejar los intercambios y cerrar los juegos con mayor comodidad. El partido duró 69 minutos y el argentino consiguió convertir dos quiebres en el primer parcial y uno en el segundo.
El triunfo en Viena agregó confianza a su calendario, donde el bonaerense viene de alcanzar cuartos de final en Estocolmo y Hangzhou. Su próximo rival será el ganador del cruce entre Lorenzo Musetti y Hamad Medjedovic; Musetti figura como cuarto cabeza de serie, mientras que Medjedovic entró como lucky loser por la baja de Stefanos Tsitsipas, informó la organización del torneo.
Etcheverry también recibió un impulso anímico por su inclusión en la lista para la Final 8 de la Copa Davis, confirmada por el capitán Javier Frana. El jugador pasó sus últimas semanas de entrenamiento en La Plata antes de viajar a Viena, un dato que ilustra su preparación específica en pista cubierta y su énfasis en llegar en ritmo a este tramo decisivo de la temporada.
En la misma jornada, Camilo Ugo Carabelli perdió en su debut frente al austríaco Filip Misolic
La eliminación de Ugo Carabelli y el desenlace tenso
Camilo Ugo Carabelli sostuvo un nivel parejo durante gran parte del partido, pero cedió en los puntos clave ante el local Filip Misolic. El partido se definió por detalles: el primer set finalizó 7-5 y el segundo llegó a un tiebreak que resolvió Misolic por 8-6 en el desempate, tras una finalización ajustada que marcó la diferencia.
El encuentro se extendió por dos horas y 15 minutos y mostró tensión en los instantes decisivos, cuando Carabelli no logró capitalizar las opciones para forzar un tercer set. La derrota representa una caída en la primera ronda para el argentino y resalta el impacto del público local, que impulsó al joven austríaco en momentos críticos del partido.
Misolic avanzó así a la segunda ronda, donde enfrentará al tercer cabeza de serie, Alex de Minaur. La victoria local en Viena destacó en la jornada, que registró además otras sorpresas y confirmó la capacidad de los jugadores emergentes en la pista cubierta del torneo, de acuerdo con el reporte de resultados del Erste Bank Open.
Qué sigue para los argentinos en Viena
La participación argentina en el ATP 500 de Viena continuó con la expectativa por Francisco Cerúndolo, que debía medirse con el estadounidense Alex Michelsen por un lugar entre los 16 mejores. El certamen, que abrió su primera jornada el 20 de octubre de 2025, mantuvo a varios favoritos en marcha, incluido Alex de Minaur, y registró resultados destacados que marcaron la primera fase del cuadro.
La actuación de Etcheverry suma relevancia también por la cercanía de la Final 8 de la Copa Davis, donde integrará el equipo argentino junto a Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni. La continuidad de los jugadores en Viena y sus resultados sobre pista cubierta servirán como referencia para la preparación del conjunto nacional.
La jornada seguirá con la atención puesta en los cruces de segunda ronda y en la evolución del rendimiento argentino en el torneo. La presencia de representantes nacionales en el cuadro principal mantiene el interés de los seguidores y proyecta la próxima participación de Etcheverry y Cerúndolo en rondas decisivas del ATP 500 de Viena, de acuerdo con el calendario y los resultados oficiales.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.