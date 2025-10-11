#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Tenis

Vacherot y Rinderknech harán historia en Shanghái: final inédita entre primos

Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech dieron la sorpresa en Shanghái y se enfrentarán este domingo en una final histórica del Masters 1000, inédita entre primos.

Final histórica en Shanghái: primos Vacherot y Rinderknech definen el título. Credito: REUTERS/Go Nakamura
 15:56
Por: 

Este domingo se vivirá una de las finales más insólitas en la historia del tenis: los primos Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech se enfrentarán en la definición del Masters 1000 de Shanghái tras eliminar a varios favoritos.

El monegasco Vacherot, 204° del ranking ATP, brilló en semifinales al vencer a la leyenda serbia Novak Djokovic (4°) por 6-3 y 6-4, en un partido que duró una hora y 42 minutos.

Tras el encuentro, ambos protagonizaron un emotivo intercambio en la red: Djokovic reconoció que Vacherot jugó “increíble” y Vacherot le pidió que no se retire, agradeciendo la experiencia de enfrentarlo.

Recorrido

El recorrido del monegasco en Shanghái es casi de película. Sin asegurarse un lugar en la qualy, pudo disputar la instancia gracias a varias bajas y venció a Nishesh Basavareddy y Liam Draxl.

Tennis - ATP Masters 1000 - Shanghai Masters - Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai, China - October 11, 2025 France's Arthur Rinderknech in action during his semi final match against Russia's Daniil Medvedev REUTERS/Go NakamuraFinal histórica en Shanghái: primos Vacherot y Rinderknech definen el título. Credito: REUTERS/Go Nakamura

En el cuadro principal sorprendió al derrotar a Laslo Djere, Aleksandr Bublik (14°), Tomas Machac (20°), Tallon Griekspoor (27°) y Holger Rune (10°). De ganar la final, Vacherot se convertiría en el jugador con peor ranking en ganar un Masters 1000, superando el récord de Borna Coric en Cincinnati 2022.

Por su parte, Rinderknech derrotó a Daniil Medvedev (16°) en un partido épico: perdió el primer set 6-4, pero reaccionó y se impuso 6-2 y 6-4 en los siguientes.

Ranking

El francés, que alcanzará el top 30 por primera vez, ya había vencido a Hamad Medjedovic, Alex Michelsen (28°), Alexander Zverev (3°), Jiri Lehecka (15°) y Félix Auger-Aliassime (12°).

Tennis - ATP Masters 1000 - Shanghai Masters - Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai, China - October 11, 2025 Monaco's Valentin Vacherot celebrates winning his semi final match against Serbia's Novak Djokovic REUTERS/Go NakamuraFinal histórica en Shanghái: primos Vacherot y Rinderknech definen el título. Credito: REUTERS/Go Nakamura

La histórica final entre primos se disputará este domingo a las 5:30 de la mañana, hora de Argentina, y promete ser un encuentro inolvidable para la historia del tenis.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Tenis
China

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro