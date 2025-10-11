Vacherot y Rinderknech harán historia en Shanghái: final inédita entre primos

Este domingo se vivirá una de las finales más insólitas en la historia del tenis: los primos Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech se enfrentarán en la definición del Masters 1000 de Shanghái tras eliminar a varios favoritos.
Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech dieron la sorpresa en Shanghái y se enfrentarán este domingo en una final histórica del Masters 1000, inédita entre primos.
El monegasco Vacherot, 204° del ranking ATP, brilló en semifinales al vencer a la leyenda serbia Novak Djokovic (4°) por 6-3 y 6-4, en un partido que duró una hora y 42 minutos.
Tras el encuentro, ambos protagonizaron un emotivo intercambio en la red: Djokovic reconoció que Vacherot jugó “increíble” y Vacherot le pidió que no se retire, agradeciendo la experiencia de enfrentarlo.
El recorrido del monegasco en Shanghái es casi de película. Sin asegurarse un lugar en la qualy, pudo disputar la instancia gracias a varias bajas y venció a Nishesh Basavareddy y Liam Draxl.
En el cuadro principal sorprendió al derrotar a Laslo Djere, Aleksandr Bublik (14°), Tomas Machac (20°), Tallon Griekspoor (27°) y Holger Rune (10°). De ganar la final, Vacherot se convertiría en el jugador con peor ranking en ganar un Masters 1000, superando el récord de Borna Coric en Cincinnati 2022.
Por su parte, Rinderknech derrotó a Daniil Medvedev (16°) en un partido épico: perdió el primer set 6-4, pero reaccionó y se impuso 6-2 y 6-4 en los siguientes.
El francés, que alcanzará el top 30 por primera vez, ya había vencido a Hamad Medjedovic, Alex Michelsen (28°), Alexander Zverev (3°), Jiri Lehecka (15°) y Félix Auger-Aliassime (12°).
La histórica final entre primos se disputará este domingo a las 5:30 de la mañana, hora de Argentina, y promete ser un encuentro inolvidable para la historia del tenis.
