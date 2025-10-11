GP de Estados Unidos 2025: horarios, transmisión y lo que hay que saber

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Estados Unidos 2025, segunda carrera de la temporada en territorio norteamericano, que se disputará en el circuito de Austin, Texas. Será del 17 al 19 de octubre.
La F1 llega la próxima semana a Austin con Max Verstappen en busca de revancha y Franco Colapinto recordando su destacada remontada de 2024. Clasificación sábado 18:00 y carrera domingo 16:00. Transmiten: F1 TVPro, Disney + Premium y Fox Sports Argentina.
Para Argentina, la clasificación será el sábado a las 18:00 y la carrera el domingo desde las 16:00, con transmisión por F1 TV Pro, Disney+ Premium y Fox Sports Argentina.
El circuito de Austin abrirá la gira americana de la F1, que incluye cuatro carreras en el continente y dos en Estados Unidos. La pista trae buenos recuerdos para Franco Colapinto, quien en 2024 protagonizó una destacada remontada en la carrera principal.
Con tramos de media y alta velocidad, la pista texana exige una puesta a punto precisa y ofrece excelentes oportunidades de adelantamiento, especialmente en la arrancada y el ascenso a la curva 1.
La carrera será clave para Max Verstappen en sus aspiraciones al campeonato. Tras el mal resultado en Singapur, no puede permitirse otro tropiezo y buscará la victoria, aunque en 2024 los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz dominaron la competencia.
Para los de Maranello, Austin podría ser la última oportunidad de asegurar un triunfo en la temporada 2025, tras un 2024 demoledor.
McLaren, pese a contar con un coche competitivo, no logró ser protagonista el año pasado y finalizó cuarto y quinto.
El GP de Estados Unidos 2024 fue el primero bajo formato sprint para Franco Colapinto. En la sesión de sprint shootout alcanzó la décima posición, accediendo a la SQ3. En la carrera corta terminó 12°, fuera de la zona de puntos, pero mostrando buen potencial.
En la clasificación para la carrera principal quedó eliminado en Q3 en el puesto 17, aunque finalmente partió desde la posición 15 y logró remontar hasta el décimo lugar, sumando sus últimos puntos en F1 hasta la fecha. La situación de Alpine en 2025 sugiere que volver a ese top 10 no será sencillo, por lo que Colapinto deberá buscar aprovechar cada oportunidad.
James Vowles, jefe del equipo Williams, propone que la Fórmula 1 explore fines de semana de Gran Premio de solo dos días, con el objetivo de hacer la categoría más atractiva para los aficionados.
La idea surge en medio de un debate que se ha intensificado tras las palabras del CEO de la F1, Stefano Domenicali, sobre la necesidad de seguir experimentando con el formato de los fines de semana. Entre las opciones mencionadas se incluyen acortar los Grandes Premios, implementar parrillas invertidas o aumentar el número de carreras sprint.
"Me gustaría debatir sobre fines de semana de dos días —sábado y domingo—", explicó Vowles. "Reducir el número de entrenamientos libres haría todo más espectacular y, además, le devolvería a los equipos unos 24 días, que podrían usarse para organizar más carreras. Es una propuesta diferente, y en cuanto a las sprint, creo que seis es un buen número".
Para 2026, el calendario mantendrá seis carreras sprint: Shanghái, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort y Singapur. Algunos cuestionan a Singapur como sede de sprint por las pocas oportunidades de adelantamiento que ofrece, pero Andy Cowell, de Aston Martin, se mostró optimista.
"Con las nuevas reglas, podríamos ver muchas más maniobras de adelantamiento y Singapur no sería un problema. A los aficionados les encantan los fines de semana con sprint, y trabajamos para ellos. Creo que podríamos hacer más, aunque 24 quizá sea demasiado".
La propuesta de Vowles apunta a simplificar la estructura de los GP, mantener la emoción en pista y generar más oportunidades de espectáculo sin comprometer el desarrollo de los equipos.
