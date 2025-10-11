Fórmula 1

GP de Estados Unidos 2025: horarios, transmisión y lo que hay que saber

La F1 llega la próxima semana a Austin con Max Verstappen en busca de revancha y Franco Colapinto recordando su destacada remontada de 2024. Clasificación sábado 18:00 y carrera domingo 16:00. Transmiten: F1 TVPro, Disney + Premium y Fox Sports Argentina.