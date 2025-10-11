TC2000: Franco Vivian se impone en el shakedown en el histórico regreso al "Zonda" de San Juan

Un día histórico para el TC2000. Este viernes 10 de octubre de 2025, los nuevos vehículos SUV de 500 hp giraron por primera vez en el mítico Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, que vuelve a recibir al Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA tras seis años, en el marco de la 9ª fecha de la temporada.
Con excelente clima y un público entusiasta, Franco Vivian se destacó con la Chevrolet Tracker #57 del YPF ELAION AURO Proracing, marcando el mejor tiempo del shakedown: 1m12s477/1000 a una velocidad promedio de 160,934 km/h.
Franco Vivian se destacó con la Chevrolet Tracker #57 del YPF ELAION AURO Proracing
El segundo lugar quedó en manos de Nicolás Palau con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsports, a solo 111 milésimas de diferencia, mientras que el líder del campeonato, Matías Rossi, completó el podio con la Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, a 228 milésimas del más veloz.
Marcelo Ciarrocchi con el Toyota Corolla #25 y Gabriel Ponce de León con la Toyota Corolla Cross #32 cerraron los cinco primeros.
Entre los diez mejores del shakedown también se destacaron Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker #83 – YPF ELAION AURO Proracing), Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross #162 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Mateo Polakovich (Fiat Cronos #16 – ATR Racing), Tiago Pernía (Honda ZR-V #85 – Honda YPF Racing) y Leonel Pernía (Honda ZR-V #1 – Honda YPF Racing).
La actividad de la 9ª fecha continuará este sábado 11 de octubre a partir de las 9:10 hs., con el primer entrenamiento oficial.
La actividad para la 9º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA continuará por la tarde.
Historial del TC2000 en “El Zonda”
El circuito sanjuanino debutó en el TC2000 el 13 de septiembre de 1981, con Rubén Luis Di Palma obteniendo la pole con VW 1500 y Jorge Omar del Río llevándose la victoria en la final, también con VW 1500. Completaron el podio Juan María Traverso con Ford Taunus y Carlos Marincovich con VW 1500.
La última visita se registró el 15 de septiembre de 2019, con Agustín Canapino logrando la pole con el Chevrolet Cruze del YPF Chevrolet, mientras que Matías Milla se quedó con la victoria a bordo del Renault Fluence del Renault Sport.
Segundo finalizó Matías Rossi con el Toyota Corolla del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, y tercero Matías Muñoz Marchesi con el Fiat Tipo del Fiat Racing Team STC2000.
La actividad para la 9º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA continuará por la tarde.
En la estadística histórica de “El Zonda”, Juan María Traverso lidera con seis triunfos (1987, 1996, tres en 1998 y 2001). Lo siguen Matías Rossi con cuatro victorias (2011, 2012 y 2013) y Ernesto “Tito” Bessone con tres (1993 y dos en 1997).
Por marcas, Ford acumula la mayor cantidad de victorias con 12, seguido por Toyota con 8, Honda con 7, Renault con 3, mientras que VW, Peugeot y Chevrolet suman 2 y Mitsubishi 1.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.