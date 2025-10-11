Histórica final de la Copa Santa Fe en fútbol masculino: Unión y Centenario

Llegó uno de los grandes que juega en el profesionalismo (Unión de Santa Fe) y llegó uno de los chicos como equipo de Liga (Centenario de San José de la Esquina) que busca hacer historia en el marco de una Copa Santa Fe 2025 que es la más ambiciosa de todas, con 12 disciplinas y camino a los Juegos Suramericanos 2026. La final se jugará este sábado, desde las 17.30, en el estadio 15 de Abril.
Al partido de ida lo empataron 1 a 1, por lo que en caso de persistir la igualdad, habrá definición desde el punto penal. El campeón se hará acreedor de un cheque por un valor de 12 millones de pesos, lo que en el acumulado de la Copa implicará un ingreso final para el mejor (sumando todas las etapas) de 25 millones de pesos.
El partido irá en vivo por TV a través de RTS medios para toda la provincia.
62 clubes participantes
La Copa Santa Fe en fútbol masculino disputó este año un total de 108 partidos, participaron 62 clubes de toda la provincia, la disputaron 2.170 jugadores y se afectaron a 324 árbitros. Para esta gran final fue designado Leandro Aragno como árbitro principal, siendo asistente 1 Facundo Rodríguez y asistente 2 Axel Perlo, con Franco Ceballos como cuarto árbitro.
El inicio del partido de este sábado 11 de octubre está programado para las 17.30 y las puertas del estadio 15 de Abril, de Unión de Santa Fe, se abrirán dos horas antes: a las 15.30.
Se jugará con público de ambas parcialidades. Las entradas para los simpatizantes de Unión se venderán en las boleterías del estadio desde las 12, mientras que las de la parcialidad de Centenario se venden en San José de la Esquina de manera anticipada. Las entradas generales tendrán un costo de 10.000 pesos, las plateas 20.000 pesos y menores y jubilados pagarán 5.000 pesos.
Copa Santa Fe
La Copa Santa Fe 2025 integra diversas disciplinas y convoca a equipos de toda la provincia. En esta edición, participarán 12 disciplinas: Handball, Maratón, Ciclismo, Natación, Golf, Atletismo, Fútbol, Vóley, Básquet, Rugby, Triatlón y Hockey.
El evento cuenta con el respaldo de la Lotería de Santa Fe y el Quini 6, impulsores fundamentales del deporte provincial. Esta iniciativa reafirma el compromiso del gobierno de Santa Fe con el desarrollo deportivo, promoviendo la inclusión social y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en la región.
