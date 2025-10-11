Este sábado a las 17.30 en el 15 de Abril

Histórica final de la Copa Santa Fe en fútbol masculino: Unión y Centenario

En el partido de ida, en San José de la Esquina, empataron 1 a 1. Se juega la revancha en López y Planes: si hay empate, habrá penales. A diez años del inicio de la Copa en la invencible, una final apasionante.