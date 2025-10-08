La Copa Santa Fe de fútbol tendrá campeón este sábado
Desde las 17.30 se verán las caras en el 15 de Abril. La ida fue 1 a 1: si persiste la igualdad, habrá penales en López y Planes. La previa, entretiempo y final en vivo por el canal de TV de El Litoral junto a sus redes.
El 15 de Abril será sede del partido de vuelta de la final. Crédito: Fernando Nicola
Camino a sus primeros diez años de vida, la disciplina pionera de la Copa Santa Fe tendrá campeón este sábado, cuando desde las 17.30 se enfrenten en el 15 de Abril, el Unión de Nicolás Vazzoler y Centenario de San José de la Esquina cuyo máximo referente es Facundo Bertoglio, ex futbolista de Colón. El partido de ida terminó 1 a 1 en el Juan Raymonda; en caso de repetirse la paridad, habrá penales en López y Planes. La previa, el entretiempo y los festejos se podrán seguir por el canal de TV de El Litoral (C&D Litoral), con periodistas y camarógrafos propios en el mismo campo de juego tatengue. Además de lo deportivo, el campeón se llevará unos 12 millones de pesos, aunque el acumulado para el mejor en fútbol masculino habrá recaudado unos 25.000 millones en toda la Copa.
Se espera un interesante marco de público, con presencia de las dos parcialidades. "Acá en San José de la Esquina, la expectativa es enorme. Hay familias históricas vinculadas al club que aprovechan el fin de semana largo para instalarse en Santa Fe. Habrá autos particulares y hay tres mini-buses ya vendidos. Para Centenario jugar una final contra Unión en su estadio principal ya es un motivo de alegría. Calculamos unas 250 personas", explican los dirigentes del "León" de San José de la Esquina.
Unión de Santa Fe.
Las entradas tendrán un costo de 10.000 pesos la general, 20.000 pesos las plateas; 5.000 pesos los menores y jubilados. La idea de Nicolás Vazzoler es poner "lo mejor" para quedarse con la Copa. El equipo que viene de empatar, contra Defensa y Justicia por el torneo de reserva de AFA, alistó con Gomes Gerth; Barinaga, Fagioli, Aimar, Zenclussen; Cacciabue, Giaccone, Pedano, Pérez; Solbes y Cerrudo.
Centenario de San José de la Esquina.
Desde las 16.30, El Litoral generará contenidos de una hora en el 15 de Abril, con TV en vivo con móviles en el mismo estadio a través de la pantalla de C&D Litoral, www.ellitoral.com y sus redes sociales. Además de una hora de previa, el análisis del entretiempo y todos los festejos, ya que este sábado el fútbol masculino de la Copa Santa Fe tendrá su campeón 2025.
