Unión o Centenario de San José de la Esquina

La Copa Santa Fe de fútbol tendrá campeón este sábado

Desde las 17.30 se verán las caras en el 15 de Abril. La ida fue 1 a 1: si persiste la igualdad, habrá penales en López y Planes. La previa, entretiempo y final en vivo por el canal de TV de El Litoral junto a sus redes.